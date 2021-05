OGC Nice - Strasbourg : finir sur une bonne note à la maison

L'OGC Nice reçoit le Racing club de Strasbourg ce dimanche soir (21h) à l'Allianz Riviera à l'occasion de la 37e journée de Ligue 1. Dernier match de la saison à la maison pour les Aiglons qui doivent finir sur une bonne note à domicile et jouer leur rôle d'arbitre dans la course au maintien.

Youcef Atal et Alexis Claude-Maurice face à Brest le week-end dernier à l'Allianz Riviera

C'est au moment où les Aiglons retrouvent les clefs de la maison (4 victoires et 1 nul sur les 5 dernières sorties à l'Allianz Riviera) qu'ils doivent la refermer pour de bon. Dernier match de la saison à domicile pour le Gym face à Strasbourg ce dimanche soir (21h). L'occasion de finir sur une bonne note et de rester sur cette dynamique positive enclenchée à l'Allianz Riviera il y a deux mois face à Nîmes (2-1 le 3 mars).

Strasbourg en perdition

Comme face à Brest dimanche dernier (3-2), le Gym doit également jouer à fond son rôle d'arbitre dans la course au maintien. Strasbourg (16e) ne compte qu'un point d'avance sur Nantes (18e) en position de barragiste. Les Alsaciens restent sur cinq matchs sans victoire (3 défaites - 2 nuls) et voudront prendre des points à Nice avant un dernier match qui s'annonce crispant face à Lorient (17e) à la Meinau. Pour ce déplacement, Thierry Laurey, qui quittera ses fonctions en fin de saison, est privé de son gardien belge Matz Sels, touché par le Covid. Simakan, Majeed et Mothiba sont toujours blessés.

Lees-Melou suspendu, Schneiderlin de retour

Côté Niçois, Pierre Lees-Melou est suspendu alors que Stanley Nsoki est touché aux adducteurs. Il rejoint Myziane, Dante et Reine-Adélaïde à l'infirmerie. En revanche Morgan Schneiderlin est rétabli et postule à une place de titulaire au milieu alors que Jordan Lotomba a purgé son match de suspension face à Brest et devrait retrouver son couloir droit ce dimanche soir.

OGC Nice - Strasbourg : à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Azur avec Patrice Alberganti et Maxime Bacquié dès 21h.