OGC Nice - Strasbourg : "Interdiction de se relâcher"

Rentré de Paris mercredi soir avec un point et une solidité retrouvée, l'OGC Nice espère maintenant garder cette base et y ajouter une pointe de créativité pour s'imposer face à Strasbourg dimanche à l'Allianz Riviera. "On va devoir faire mieux dans le jeu. Même à Paris on a été défaillant par moment dans l'utilisation du ballon," a rappelé ce vendredi midi en conférence Chirstophe Galtier. Le coach a en tout cas été rassuré par l'état d'esprit de son groupe dans la capitale. "Quand on ne prend pas de but on regarde la défense mais c'est tout le bloc-équipe qui a bien travaillé. Ce serait une grave erreur de se déconcentrer maintenant. Strasbourg est une équipe joueuse. Interdiction de se relâcher !"

"J'attends plus de Gouiri sur le comportement collectif."

S'ils n'ont pas été en réussite devant le but, Delort et Dolberg ont plu à leur entraîneur. "Je les ai alignés parce que je savais qu'ils m'apporteraient ce que j'attendais d'eux." Une pierre jetée dans le jardin d'Amine Gouiri, sur le banc mercredi soir. "Il n'avait pas le sourire, mais c'est normal. Il fait un très bon début de saison, il est notre meilleur buteur, mais j'attends plus de lui sur le comportement collectif. C'est l'apprentissage du haut niveau."

Guessand de retour, Boudaoui incertain

La concurrence va en plus s'intensifier devant avec le retour de blessure d'Evann Guessand. Touché à la cheville face à l'OM (1-1), le jeune Aiglon est à nouveau disponible et postule à une place dans le groupe dimanche. Pour Hicham Boudaoui, sa présence est incertaine. L'Algérien est fiévreux et n'a pas participé à l'entraînement du jour. "Il a fait un test ce n'est pas la Covid," rassure Galtier. "On verra avec lui demain s'il peut jouer dimanche".