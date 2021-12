OGC Nice - Strasbourg : retrouver le goût de la victoire

Solide à Paris, le Gym a retrouvé des valeurs de solidité et de solidarité mais reste sur deux matchs sans victoire et n'a plus gagné à l'Allianz Riviera depuis la réception de Lyon le 24 octobre. Ce dimanche, les Aiglons accueillent Strasbourg (17h), une des équipes en (grande) forme en Ligue 1.

Attention à ne pas pédaler dans la choucroute cette fois ! Battus lors des deux dernières sorties à l'Allianz Riviera, les Aiglons doivent aussi se souvenir de la venue des Alsaciens la saison passée. Venu chercher son maintien ici, le Racing avait éteint le Gym avec un doublé de Ludovic Ajorque lors de l'avant-dernière journée (0-2). Un match marqué également par la grave blessure d'Alexis Claude-Maurice. Six mois et demi plus tard, le milieu niçois n'a toujours pas retrouvé le onze de départ et ce ne sera pas pour ce dimanche, puisqu'il ne figure même pas dans le groupe retenu par Christophe Galtier.

Claude-Maurice laissé à la maison

Avec les retours de Guessand (blessure) et Rosario (suspension), le coach du Gym a l'embarras du choix et fait jouer la concurrence pour maintenir son groupe sous pression après le bon nul ramené du Parc (0-0) mercredi. Sur le banc face à Paris, Gouiri devrait retrouver sa place de titulaire aux côtés de Delort, qui sera suspendu à Rennes dans une semaine. Enfin au milieu, Galtier devra choisir entre la fraîcheur de Rosario et Thuram et l'expérience de Schneiderlin et Lemina, alignés ensemble au Parc.

Strasbourg invaincu depuis 5 matchs

Côté Strasbourgeois, l'ancien Aiglon Maxime Le Marchand ne retrouvera pas l'Allianz Riviera. Touché au dos, le défenseur est forfait alors que le milieu Aholou est malade. Des absences qui ne devraient pas trop affaiblir un groupe en pleine confiance. Les Alsaciens viennent d'en passer 5 aux Girondins de Bordeaux mercredi. Ils sont invaincus depuis cinq rencontres et peuvent se targuer d'avoir la deuxième attaque de Ligue 1. En cas de victoire, le Racing (8e) pourrait se rapprocher du Top 5 alors que le Gym (4e) a l'occasion de s'emparer de la deuxième place après le faux pas de l'OM face à Brest.