Alors que l'infirmerie est presque vide du côté de l'OGC Nice, Patrick Vieira a dû faire des choix pour constituer le groupe qui défie Lyon ce samedi (17h30) en Ligue 1. Adrien Tameze et Andy Pelmard notamment en font les frais.

OGC Nice : Tameze, Coly et Pelmard pas convoqués pour le déplacement à Lyon

Joueur le plus utilisé l'an dernier par Patrick Vieira, Adrien Tameze ne figure pas dans le groupe pour le match à Lyon

Nice, France

Patrick Vieira a suffisamment regretté depuis le début de la saison les blessures qui ont touché son effectif pour se réjouir aujourd'hui de voir l'infirmerie presque vide. Seul l'attaquant Alexis Claude-Maurice (21 ans) n'est pas totalement rétabli d'une lésion au mollet contracté face à Reims (2-0) et ne reprendra l'entraînement avec le groupe qu'en début de semaine prochaine. Pour le match à Lyon, il est donc le seul forfait en plus de la suspension de Youcef Atal. Mais les deux hommes ne seront pas les seuls à suivre la rencontre de loin. L'entraîneur a dû faire des choix et plusieurs joueurs en font les frais.

Dans le groupe publié ce vendredi soir par le club, ne figurent pas Adrien Tameze, Racine Coly, Andy Pelmard ni Rémi Walter. Joueur le plus utilisé la saison dernière (37 matchs disputés sur 38) par Patrick Vieira, Adrien Tameze a perdu sa place au milieu et l'entraîneur lui préfère depuis plusieurs rencontres le Brésilien Danilo, qui amène "plus d'équilibre" a expliqué ce vendredi l'entraîneur, qui a insisté sur le travail tactique effectué pendant la trêve internationale.

Nsoki monte en puissance à gauche

Racine Coly fait quant à lui les frais de la montée en puissance de Stanley Nsoki, revenu de blessure contre Bordeaux et auteur d'un match solide sur le côté gauche de la défense, malgré ce penalty provoqué, qui lui trotte encore dans la tête. "Certains diront que c'est une erreur de jeunesse, mais non c'est une erreur de lucidité. Sur l'instant j'étais très en colère. Mais je ne dois pas m'arrêter à ça." Patrick Vieira a apprécié la rentrée de sa seule recrue défensive de l'été et pourrait l'installer à ce poste d'arrière gauche, qui n'a été verrouillé ni par Racine Coly, ni par Malang Sarr pendant l'absence de Nsoki.

Convoqué pour la première fois en Équipe de France espoir pendant cette trêve internationale, Andy Pelmard n'est pas non plus dans le groupe. Pourtant auteur d'un bon début de saison à un poste inhabituel pour lui de défenseur central, il avait été encouragé plusieurs publiquement par son entraîneur, qui lui préfère Patrick Burner pour remplacer Youcef Atal à Lyon ce samedi. Burner sera donc le seul arrière droit de métier dans le Rhône.

Au milieu de terrain, Rémi Walter est encore écarté, comme c'est le cas depuis le match au Mans en Coupe de la Ligue, au profit de joueurs comme Khephren Thuram ou Hicham Boudaoui. Les deux jeunes recrues n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu depuis le début de saison mais sur qui compte Patrick Vieira. "Boudaoui progresse bien, il peut nous apporter quelque chose de différent. Il va avoir l'occasion de se montrer d'ici la trêve hivernale" a assuré le coach ce vendredi.

Lyon affaibli en attaque

Du côté de l'Olympique Lyonnais, Rudi Garcia doit se passer de ses deux créateurs offensifs Houssem Aouar et Memphis Depay, blessés. Le néerlandais va beaucoup manquer à l'attaque lyonnaise, lui qui est l'auteur de 5 des 10 derniers buts rhodaniens. Lyon - Nice, coup d'envoi à 17h30 au Groupama Stadium. Match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Azur avec Vivien Seiller et Maxime Bacquié.