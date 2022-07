L'OGC Nice boucle sa préparation sur une victoire face au Torino

Il aura donc fallu être patient pour voir le Gym s'imposer cet été. Privés de succès depuis la reprise, les Aiglons ont souvent été poussifs ce samedi mais ont fini par l'emporter 1-0 face au Torino. Alors que le dernier match amical de l'été est souvent l'occasion de présenter les nouvelles têtes aux supporters, le Gym se présente face au "Toro" sans aucune recrue dans le XI de départ, si ce n'est Marcin Bulka définitivement transféré sur la Côte d'Azur cet été. A l'applaudimètre c'est du coup sans surprise Lucien Favre qui l'emporte au moment de la présentation de l'effectif. Le coach suisse décide d'aligner son équipe en 4-3-3 avec Claude-Maurice au milieu et Brahimi devant, deux joueurs qui ont convaincu Favre depuis son retour au club.

Une première période soporifique

Après 10 minutes de jeu c'est le gaucher Ricardo Rodriguez qui allume la première mèche du pied droit. A côté. Dans la foulée Alexis Claude-Maurice trouve le cadre mais sa tentative est boxée par le portier italien. Le numéro 10 niçois est d'ailleurs un des plus actifs au milieu. Sur la nouvelle pelouse fraîchement posée, le Gym a malgré tout du mal à mettre du rythme dans cette première période. C'est même le club de Turin qui domine la première demi-heure. Lucien Favre profite alors de la première pose fraîcheur (le thermomètre affiche encore 32 degrés à 17h30) pour échanger longuement avec Gouiri et Thuram. Sans grand effet. Sur le banc d'en face, le coach du Toro Ivan Juric, très agité, est le premier averti pour un geste d'humeur. Bien décalé sur le côté droit de la surface de réparation, Samuele Ricci croise un poil trop sa frappe pour ouvrir le score (38e). Après une dernière frappe trop molle de Gouiri, l'arbitre met un terme à une première période terne.

Bulka décisif, Gouiri endormi

A la pause, le jeune Antoine Mendy remplace Melvin Bard prend le côte droit de la défense pendant que Jordan Lotomba bascule à gauche. Lancé en profondeur Brahimi percute à l'entrée de la surface mais sa frappe du gauche s'envole dans la tribune Sud (47e). Gouiri galvaude ensuite une belle action initiée par Thuram puis relayée par Delort. Le numéro 11 niçois montre peu d'entrain sur son côté gauche, dans la lignée de sa fin de saison décevante. Au contraire d'Andy Delort, actif dans l'axe mais maladroit au moment de frapper dans une cage désertée par le portier italien (56e). Dix minutes plus tard, Delort retrouve son partenaire de l'attaque d'une belle remise de la tête mais le gardien sort la frappe cadrée de Gouiri (67e). S'en suit un petit coup de chaud après une faute sur Thuram. Rosario et Sanabria en viennent aux mains et sont avertis. C'est le moment choisi par Favre pour modifier le visage de son équipe. Stengs et la recrue Ilie rentrent à la place de Thuram et Delort. Brahimi passe alors dans l'axe pour laisser le côté droit à Stengs alors qu'Ilie se positionne dans la zone de Thuram, dans le cœur du jeu. Le jeune roumaine apporte un peu de peps à son équipe et Rosario n'est pas loin de trouver la lucarne suite à une remise d'Ilie (74e). Dans la foulée Bulka sauve une nouvelle fois le Gym et confirme qu'il a les épaules pour endosser le costume de successeur de Walter Benitez.

Coaching gagnant de Favre

Les deux entrants sont ensuite décisifs pour permettre au Gym d'ouvrir le score. Laissé seul dans la surface Ilie reçoit le ballon et prend son temps pour servir Calvin Stengs, qui n'a plus qu'à conclure dans le but vide (1-0 / 79e). Les dix dernières minutes sont plus débridées avec les changements et la fatigue mais plus rien ne sera marqué, malgré les efforts de Brahimi. Après deux nuls et deux défaites, le Gym boucle donc sa préparation estivale sur un court succès qui confirme que les Aiglons sont encore en rodage à une semaine de se rendre au stadium de Toulouse pour lancer sa saison de Ligue 1. A retenir les performances abouties de Claude-Maurice et Bulka, l'activité de Brahimi et les bonnes entrées de Ilie et Stengs. Les jeunes Mendy et Belahyane ont encore eu du temps de jeu et on commence à voir se dessiner une hierarchie dans l'esprit de Lucien Favre. Vivement dimanche (prochain) !

OGC Nice (4-3-3) : Bulka - Lotomba, Todibo, Dante (c), Bard - Claude-Maurice, Rosario, Thuram - Brahimi, Delort, Gouiri

Torino (5-3-2) : Milinkovic Savic - Singo, Izzo, Zima, Rodriguez, Aina - Lukic, Ricci, Linetty - Sanabria, Seck