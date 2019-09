OGC Nice : trouver la bonne formule en attaque

L'OGC Nice s'est incliné samedi à Montpellier (2-1) à l'occasion de la 5e journée de Ligue 1. Dolberg et Ounas étaient titularisés pour la première fois en attaque, Claude-Maurice est rentré en cours de match. Trois recrues qui offrent plus de solutions devant mais qui manquent encore de repères.

Nice, France

Preuve que les temps changent, le Gym a fini la rencontre samedi à la Mosson avec quatre attaquants. Avec l'entrée de Claude-Maurice à une demi-heure de la fin (à la place du défenseur Racine Coly), l'OGC Nice a même joué pendant un quart d'heure avec ses trois recrues offensives de l'été (Ounas - Dolberg - Claude-Maurice). Kasper Dolberg, "très fatigué" selon Patrick Vieira, a ensuite laissé sa place à Myziane Maolida, preuve également que le coach niçois a maintenant des solutions sur le banc.

4-3-3 ou 4-2-3-1 ?

Point faible l'an dernier (18e attaque de Ligue 1), le secteur offensif a été renforcé cet été avec les arrivées (tardives) de ces trois joueurs qui semblent complémentaires sur le papier, mais qui vont devoir trouver des automatismes et prouver qu'ils peuvent jouer ensemble. "C'est la première fois qu'on jouait ensemble, donc forcément il va falloir qu'on apprenne à se connaitre," analysait en zone mixte Kasper Dolberg. "Il y a beaucoup de choses à travailler, moi le premier, ça va prendre du temps. On ne peut que s'améliorer," continuait l'international danois (14 sélections), qui a eu trop peu l'occasion de se mettre en valeur samedi. Isolé, à court de forme, il n'a pas suffisamment combiné avec ses deux compères algériens, Ounas et Atal, qui se sont trop souvent recentrés sans s'appuyer sur le Danois. Les latéraux n'ont pas non plus apporté le soutien offensif nécessaire pour centrer et profiter de la taille du nouveau numéro 9 niçois.

Au moins un but encaissé depuis le début de la saison

"C'est ma responsabilité de trouver la bonne formule", assumait après la rencontre Patrick Vieira. "Ce match à Montpellier, malgré la défaite, reste quand même positif par rapport à l'état d'esprit et au jeu produit." Le Gym a donc terminé la rencontre en 4-2-3-1 avec Adam Ounas en meneur de jeu. Un système qu'on pourrait revoir étant donné les nouvelles solutions en attaque. Il faudra malgré tout trouver un équilibre et ne pas trop exposer une défense qui était le point fort l'an dernier (2e défense derrière Lille) et qui a encaissé au moins un but lors des cinq premiers matchs de la saison.