OGC Nice - Troyes : sans Schneiderlin, retour de Dante

Pour retrouver de la confiance en cette période compliquée (une victoire en six journées), l'OGC Nice peut compter sur le retour de son capitaine Dante pour recevoir l'Estac dimanche à l'Allianz Riviera. Expulsé à Lens (0-3) le Brésilien a purgé ses deux matchs de suspension et devrait retrouver sa place en charnière aux côtés de Todibo. Il devrait donc renvoyer sur le banc Flavius Daniliuc, après deux matchs plutôt convaincant de l'Autrichien à son poste de prédilection.

Pas de gestion en vue de la finale

S'il peut aussi suppléer Jordan Lotomba sur le côté droit, Daniliuc est sous la menace d'un carton jaune, qui le priverait de la finale de la Coupe de France. Comme trois autres Aiglons. Melvin Bard, Mario Lemina et Khephren Thuram sont dans la même situation et Christophe Galtier pourrait donc être tenté de les préserver. Mais ce n'est pas son intention. "Si on était dans le ventre mou du classement oui on pourrait accorder plus d'importance à cette situation. Ce n'est pas le cas, on est à deux points du podium. Les joueurs concernés sont au courant de la situation."

Danilo dans le groupe

L'absence de Schneiderlin prive également Galtier d'une solution de rotation au milieu. Victime d'une lésion au mollet l'international français ne figure pas dans le groupe dévoilé ce samedi par l'OGC Nice. Au contraire de Danilo. Touché aux adducteurs le Brésilien polyvalent fait partie de la liste. Atal (épaule) et Claude-Maurice (tibia) ne rejoueront pas cette saison sous le maillot du Gym.