OGC Nice - Troyes : un calendrier plus digeste pour retrouver de l'appétit

Trois adversaires englués dans la lutte pour le maintien (Troyes, Bordeaux et St-Etienne) puis deux qui n'auront sans doute plus rien à jouer au moment d'affronter les Aiglons (Lille et Reims) : voilà le menu semble-t-il plus digeste qui s'offre aux Aiglons d'ici la fin de saison. Pas dans leur assiette, tombé du Top 5 pour la première fois depuis fin septembre, le Gym doit retrouver du mordant sur la pelouse pour grignoter des places au classement.

Fort avec les faibles... en 2022

Incapable de battre le moindre concurrent direct en 2022, le Gym a seulement battu sur le fil un PSG démobilisé (1-0) et a fait le plein de points face à Brest, Nantes, Metz, Angers et Lorient, des équipes de la deuxième partie du classement. Fort avec les faibles, contrairement à la première partie de saison, c'est le moment de confirmer face au club de l'Aube ce dimanche à l'Allianz Riviera (15h).

Battu piteusement au match aller

Mais il ne faut pas oublier la défaite du match aller. Battu 1-0 par l'équipe entraînée à l'époque par Laurent Battles, le Gym confirmait ses difficultés face aux "petits" du championnat. La tendance s'est inversée et la dernière victoire face à Lorient il y a une semaine (2-1) le prouve. Pour enchaîner un deuxième succès de suite à la maison, les Aiglons retrouvent leur capitaine Dante, qui a purgé ses deux matchs de suspension. Mais ils devront faire sans Morgan Schneiderlin, touché au mollet.