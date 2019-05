OGC Nice : un dernier derby avant les vacances

38e et dernière journée de Ligue 1 ce vendredi pour l'OGC Nice qui reçoit l'AS Monaco à l'Allianz Riviera (21h05). Le Gym doit remporter ce derby pour finir plus haut que la saison dernière et finir sur une note positive après une saison mitigée. Avant un été qui pourrait être chaud...

Le capitaine de l'OGC Nice Dante veut battre Monaco pour finir plus haut que la saison dernière et pour faire plaisir aux supporters.

Nice, France

Le sac de voyage est peut-être déjà prêt chez certains joueurs, mais il reste un dernier effort à produire avant de ranger les crampons pour quelques semaines. Et quel effort ! Un beau derby à jouer face au voisin monégasque, pas encore officiellement maintenu en Ligue 1, même si les trois points d'avance sur le barragiste Caen, avec une différence de buts favorable (+7 pour Monaco) devrait permettre aux hommes de Leonardo Jardim de revenir la saison prochaine à l'Allianz Riviera.

« On ne veut pas regarder ce qui se passe chez le voisin » capitaine #Dante avant le derby @ogcnice - @AS_Monaco alors que Monaco n’est pas encore officiellement maintenu @Ligue1Conforamapic.twitter.com/S87EBapyes — France Bleu Azur (@francebleuazur) May 23, 2019

Finir plus haut que la saison dernière

Du côté de l'OGC Nice, en plus de l'enjeu émotionnel que représente ce derby pour les joueurs et les supporters - "on n'a pas le droit de passer au travers" a notamment déclaré Patrick Vieira - il y a aussi un enjeu sportif. La 8e place au classement n'est pas figée avant cette dernière journée. Le Gym peut en cas de victoire passer devant Nîmes et finir 7e ou rétrograder à la 9e place en cas de contre-performance et de victoire du Stade de Reims dans le même temps. La saison dernière l'OGC Nice avait terminé 8e avec 54 points. Avec 53 points, le Gym peut aussi faire mieux d'un strict point de vue comptable.

Des vacances raccourcies pour les aiglons ?

Il y a aussi le défi qu'avait lancé Patrick Vieira à ses hommes avant les trois derniers matchs de la saison. Aujourd'hui ses joueurs ne peuvent pas faire mieux que quatre points sur ces trois matchs et si on se souvient du barème fixé par le coach, ils devront rentrer un peu plus tôt que prévu de leurs congés. "On est prêt, pas de problème," assume le capitaine Dante qui rentre au Brésil cet été.

Patrick Vieira a retenu un groupe élargi pour le derby #OGCNASM 💪🔴⚫️ pic.twitter.com/z3C51nTih1 — OGC Nice (@ogcnice) May 23, 2019

"On ne pourra pas refaire une 2e saison comme ça"

L'été pourrait d'ailleurs être chaud sur la Côte d'Azur, alors que les rumeurs de rachat par le Britannique Jim Ratcliffe planent plus que jamais au-dessus du club. "C'est inquiétant parce qu'on ne sait pas ce qu'il se passe, même si je ne devrais pas être inquiet puisqu'on m'a dit ce qui allait se passer" a déclaré ce jeudi Patrick Vieira. Ce flou qui règne autour de l'avenir du club n'aide pas à préparer sereinement le mercato, qui sera crucial pour permettre au Gym de s'ancrer dans le haut du classement. Avec la 2e pire attaque de Ligue 1 cette saison, c'est un petit miracle de terminer avec autant de points. "On ne pourra pas refaire une 2e saison comme ça," avoue l'entraîneur niçois.

OGC Nice - AS Monaco c'est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Azur avec Maxime Bacquié et Patrice Alberganti aux commentaires. Rendez-vous dès 20h45 pour l'avant-match. Coup d'envoi 21h05.