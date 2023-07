OGC Nice : un mercato toujours atone

Francesco Farioli, nouvel entraîneur niçois, et Florent Ghisolfi, directeur sportif des Aiglons, sont à la recherche de recrues.

C'est le désert à Nice : il fait chaud, et le mercato de l'OGCN est calme. Très calme. Trop calme ? Alors que le marché s'est ouvert il y a plus d'un mois, les Aiglons ne sont toujours pas renforcés. À ce jour, en Ligue 1, seul le FC Nantes a le même encéphalogramme plat.

Besoin de renforts

Pourtant, de recrues, l'OGC Nice semble en avoir besoin. En défense centrale, les deux seuls joueurs confirmés sont Dante et Todibo. Viti est parti. Les côtés de la défense ont besoin de renforts. Ceux de l'attaque également.

De quoi inquiéter une partie des supporters : quid de l'ambition des Rouge et Noir ? Le portefeuille d'Ineos souffrirait-il aussi de la canicule ? Le propriétaire anglais est sans doute plus penché sur un potentiel rachat de Manchester United. Il reste toutefois encore du temps avant la fin du mercato, le 1er septembre.

Du temps ?

Mais dans le même temps, les autres, eux, se renforcent. Lille, Marseille, Monaco, Montpellier, Rennes, Strasbourg... Même les promus Metz et Le Havre ont vu des nouveaux visages arriver.

Aux entraînements niçois, il y a toutefois des visages que l'on avait pas vus depuis longtemps. Claude-Maurice, Stengs, Guessand sont de retour de prêts.

Et des visages que les fans des Aiglons sont encore ravis de voir : Kephren Thuram et Jean-Clair Todibo sont toujours en rouge et noir. Mais là aussi, le mercato n'est pas terminé...