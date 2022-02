Réunie en urgence ce lundi soir, la commission de discipline inflige un match de suspension à Dante et Justin Kluivert, expulsés à Strasbourg samedi. Les deux joueurs manqueront la demi-finale de Coupe de France mardi face à Versailles mais seront bien présent face au PSG samedi.

OGC Nice : un seul match de suspension pour Dante et Kluivert

48 heures après la double expulsion contestable et contestée samedi à Strasbourg, la commission de discipline s'est réunie en urgence ce lundi soir pour se prononcer sur les deux cartons rouges reçus par Dante et Justin Kluivert. Les deux joueurs sont suspendus un match et manqueront donc la demi-finale de Coupe de France face à Versailles mardi. En revanche ils seront tous les deux de retour face au PSG samedi.