OGC Nice : "Une chose est sûre je serai sur le terrain la saison prochaine"

Délocalisée à l'Allianz Riviera en raison des travaux au centre d'entraînement du Gym, la conférence de presse avant le match face à Lille dimanche a donné des envies d'encore au capitaine Dante. Indéboulonnable de la défense rouge et noire, malgré ses 39 ans, le Brésilien se voit poursuivre l'aventure.

"Si j'arrête dans 6 mois ma femme ne va pas être contente !"

"J'ai un gros amour pour le foot. Je veux faire le maximum tout en restant sage sur les capacités mentales et physiques. On a eu une petite discussion avec Florent. On ne s'est pas fixé de délai pour parler de la suite. Il doit penser au mercato. Mais à partir du 2 février on va pouvoir parler (rires). Une chose est sûre, l'année prochaine je veux jouer. Même si Nice ou le Brésil m'appelle pour travailler dans le staff, je veux jouer au minimum jusqu'à l'été 2024. Pas parce que j'aurais 40 ans mais parce que je ressens cette envie chaque matin. Si j'arrête dans six mois ma femme ne va pas être contente parce que je vais la faire "chier" à la maison."

Ndayishimiye ? "On va l'aider à bien s'intégrer"

Quelques minutes après Dante, son entraîneur Didier Digard a confirmé que le Brésilien en avait encore sous la semelle. "Tant qu'il sera aussi performant et aussi important pour nous, il pourra jouer jusqu'à quand il veut." Pourtant l'arrivée cette semaine de Youssuf Ndayishimiye semble préparer l'avenir au poste et la succession du vétéran brésilien. Mais Dante prend cette arrivée avec le sourire. "Il peut jouer au milieu ou derrière. C'est bien pour la concurrence. Physiquement il est très costaud. Il est très puissant mais balle au pied il est très à l'aise. Il est humble et je suis persuadé qu'il va bien s'adapter. On va l'aider à bien s'intégrer. Il doit nous aider à bien finir ce championnat."

Je lis des choses sur le mercato. Moffi ? On connait ses qualités. Aujourd'hui il est 2e meilleur buteur du championnat. Il a déjà prouvé ses qualités. Il est très en forme. Il a une grosse envie de nous rejoindre, il croit à notre club et notre projet. Si ça se fait on sera là pour l'aider à s'intégrer le plus vite possible.