OGC Nice : une défaite pour commencer l'été face à Lausanne Sport

Après dix jours d'entraînements, les Aiglons passaient un premier test ce vendredi en Suisse. Face à l'autre club d'Inéos. Un premier match amical pour le Gym cet été alors que c'était le dernier de la préparation estivale pour Lausanne Sport. Plus en jambes, les Suisses ont fait mal aux Aiglons en première période avec trois buts inscrits coup sur coup pour mener 3-0 à la pause.

Diop inscrit un coup-franc magnifique

Pour sa première sur le banc du Gym, Francesco Farioli avait mis en place un 4-3-3 avec Ndayishimiye associé à Todibo en charnière et Atal préféré à Lotomba sur le côté droit. Prêté en Belgique la saison passée, Stengs était aligné au cœur du jeu. Des premiers choix intéressants sur le papier mais qui n'ont pas eu l'efet escompté sur le terrain. En seconde période, les quelques changements effectués ont permis au Gym de dominer les débats et de réduire le score grâce à un magnifique coup-franc inscrit par Sofiane Diop (53e), entré à la mi-temps justement. Plus rien ne sera marqué et les Aiglons s'inclinent donc 3-1 pour ce premier galop d'essai. Deuxième match amical prévu samedi 22 juillet contre Montpellier.

Le premier Onze de Francesco Farioli : Bulka - Atal, Todibo, Ndayishimiye, Bard - Beka Beka, Boudaoui, Stengs - Bouanani, Moffi, Laborde