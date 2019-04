OGC Nice : une pétition pour demander le rachat du club par Jim Ratcliffe

Nice, France

Ce n'est pour l'instant qu'une rumeur. Mais le possible rachat de l'OGC Nice par le milliardaire Jim Ratcliffe semble faire rêver certains supporters du Gym. Une pétition vient d'être lancée par les créateurs de la page Nice Stadium Supporters et en quelques heures, elle a été signée plus d'un millier de fois, preuve de l'engouement que suscite ce possible rachat.

Aujourd'hui un richissime investisseur anglais dont le Gym n'aurait jamais pu espérer il y a quelques années entre en course

Le groupe Nice Stadium Supporters estime que depuis la prise en main du club par les nouveaux actionnaires et notamment Chien Lee, actionnaire majoritaire, il y a une stagnation des résultats. "Aujourd'hui un richissime investisseur anglais dont le Gym n'aurait jamais pu espérer il y a quelques années entre en course ! [...] Il souhaite tout donner pour faire de Nice un très grand Club européen, et _viser la Ligue des champions chaque année_. Ce n'est pas le cas actuellement car les investissements financiers sont très faibles !"

Avec Ratcliffe le club va prendre une autre dimension

"L'objectif avec cette pétition c'est de faire pression sur le club," explique Loris, à l'origine de cette pétition. "On est sûr qu'avec Jim Ratcliffe le Gym va prendre une autre dimension. Là _on reste sur trois mercatos inexistants_. L'argent reçu ces dernières années n'a pas été réinjecté."

Chien Lee pas vendeur

La rumeur de l'arrivée de ce richissime homme d'affaires anglais enfle depuis quelques jours et une réunion devait d'ailleurs se tenir ce vendredi en mairie entre le maire Christian Estrosi et plusieurs membres du club pour évoquer ce possible rachat. Le club n'a pas confirmé cette réunion et assure que Chien Lee n'est absolument pas vendeur.