OGC Nice - Versailles : "Marcin Bulka va jouer" confirme Galtier

Privé de Dante et de Kluivert suspendus, le Gym s'avance diminué mais confiant vers cette demi-finale de Coupe de France face à Versailles ce mardi à l'Allianz Riviera (21h). En conférence de presse ce lundi, Christophe Galtier a confirmé Marcin Bulka dans le but.

Même si Christophe Galtier a annoncé que le club allait tenter de faire annuler le carton rouge de Justin Kluivert à Strasbourg, le coach du Gym sait qu'il devra se passer de son ailier face à Versailles ce mardi en demi-finale de la Coupe de France (21h). Pas de Dante non plus, lui aussi expulsé en Alsace. On peut donc s'attendre au retour de la charnière Daniliuc-Todibo en défense, tous les deux suspendus pour le déplacement à Strasbourg. En revanche le remplacement de Kluivert est plus incertain.

Stengs ou Gouiri à gauche ?

Auteur d'une belle entrée à la Meinau, Calvin Stengs tient la corde. "Il est fort probable que Calvin prenne le poste de Justin," a confirmé ce lundi midi Christophe Galtier, passé maître dans l'art de brouiller les pistes. "Il est rentré avec beaucoup de détermination et d'intensité. On connait les qualités de Calvin et il doit les mettre au service de l'équipe."

Il ne faut malgré tout pas exclure de voir le trio Gouiri-Delort-Dolberg aligné, même si l'association des trois buteurs a rarement donné satisfaction cette saison.

Galtier confirme Bulka

Gardien du temple depuis le début de la compétition, Marcin Bulka aura l'occasion mardi d'écrire un nouveau chapitre dans son histoire rouge et noire. Le gardien polonais sera bien dans le but du Gym. "Marcin Bulka va jouer. Mais je le répète, je ne lui ai pas donné la compétition. C'est important d'avoir deux gardiens prêts pour la fin de saison."