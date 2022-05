OGC Nice : Walter Benitez peut partir libre cet été

Walter Benitez a peut-être disputé samedi soir à Reims son dernier match sous le maillot de l'OGC Nice. A l'issue de cette nouvelle victoire rocambolesque, qui permet aux Aiglons de terminer la saison à la 5e place, Walter Benitez nous a révélé dans les couloirs d'Auguste-Delaune se trouver dans le plus grand flou concernant son avenir. Le gardien du Gym arrive en effet en fin de contrat au 30 juin et l'Argentin ignore s'il sera présent à la reprise de l'entraînement, fixée le lundi 27 juin par Christophe Galtier. "J'espère que je serai là mais je n'en sais rien. Mon contrat se termine alors on verra avec le club".

Benitez souhaite poursuivre l'aventure

Quand à l'été 2020 Walter Benitez prolonge son contrat à Nice, il signe en réalité pour deux années plus une en option. La troisième dépendait d'une qualification pour la Ligue des Champions, qui s'est envolée en ce printemps 2022. Benitez sera donc libre au 30 juin, à moins que le joueur et le club ne trouvent un accord pour prolonger l'aventure. Ce qui semble être le souhait du portier niçois. "Nice est un club qui progresse chaque année et c'est ça que je cherche donc si je reste ici ce sera très bien pour moi," nous a confié Benitez, vice-capitaine de Galtier cette saison et qui portait le brassard à Reims après la sortie de Dante à la pause.

à lire aussi Le Gym revient de loin

1 seul match raté en Ligue 1 depuis août 2019

A 29 ans l'Argentin vient de boucler sa sixième saison à l'OGC Nice et figurait parmi les cinq nominés pour recevoir le trophée de meilleur gardien de la saison en Ligue 1. Malgré les deux buts encaissés à Reims, Benitez est le portier qui a signé le plus de clean-sheet cette saison (14) et brille par sa régularité. Benitez a disputé 100 des 101 matchs de Ligue 1 disputés par l'OGC Nice depuis le rachat du club en août 2019 par Ineos.

Benitez ou Bulka dans le but niçois le 8 août ?

Alors a-t-il porté pour la 188e et dernière fois le maillot niçois samedi ? La balle est dans le camp de la direction, qui peut aussi lever l'option d'achat comprise dans le prêt de Marcin Bulka, convaincant à chaque fois qu'il a remplacé Benitez cette saison, notamment en Coupe de France. Impossible aujourd'hui de savoir qui sera dans le but du Gym le 8 août pour la reprise de la Ligue 1.