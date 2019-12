Touché au genou et sorti prématurément samedi soir face à Metz (4-1), Youcef Atal souffre d’une lésion au ménisque et va devoir subir une opération. Le latéral de 23 ans va manquer plusieurs semaines de compétition.

OGC Nice : Youcef Atal blessé au ménisque et absent un long moment

Nice, France

Mauvaise nouvelle pour l’OGC Nice et Patrick Vieira. Sorti à la demi-heure sur une civière face à Metz, Youcef Atal souffre d’une "lésion méniscale" et sera absent pendant un "assez long moment" selon le club, qui a publié un communiqué ce dimanche, après les résultats des examens médicaux.

Le latéral algérien, déjà touché à l’épaule cet été, va devoir être opéré et ne rejouera pas en 2019. Il pourrait manquer au moins 3 mois de compétition. Une absence de plus dans le secteur défensif pour le Gym, déjà privé de Pelmard et Hérelle jusqu’à la trêve hivernale.