OGC Nice : Youcef Atal forfait pour la reprise face à Lens

En grande forme face à Rennes samedi dernier lors du dernier match amical de l'été, Youcef Atal s'est blessé cette semaine et manquera la reprise de la Ligue 1 avec l'OGC Nice.

Alors qu'il semblait monter en puissance au fil de la préparation estivale, Youcef Atal n'aura pas l'occasion de retrouver la pelouse de l'Allianz Riviera dimanche pour la reprise face à Lens (17h). Près de neuf mois après sa blessure au ménisque face à Metz, le latéral algérien pensait faire son retour dans le groupe niçois. Il est finalement forfait à cause d'une élongation aux ischios et ne figure pas dans la liste des joueurs retenus par Patrick Vieira pour recevoir le promu lensois. Ce forfait de dernière minute pourrait donc profiter à la recrue suisse Jordan Lotomba, arrivé il y a seulement deux semaines à Nice mais qui est déjà en forme après avoir terminé (et remporté) le championnat suisse avec les Young Boys de Berne.

Les huit recrues déjà dans le groupe

A noter que les huit recrues de l'été sont bien là, notamment Morgan Schneiderlin, qui pourrait retrouver la Ligue 1, douze ans après son départ de Strasbourg. Rony Lopes également figure dans le groupe, comme l'avait annoncé Patrick Vieira dès vendredi. En revanche Hicham Boudaoui, Myziane Maolida et Danilo sont encore trop justes et ils manqueront la reprise. Comme les "bannis" Wylan Cyprien, Adrien Tameze et Racine Coly, priés de trouver un nouveau club cet été.

Tous les joueurs testés ce samedi matin

Par ailleurs, au lendemain des deux cas de Covid-19 détectés dans l'effectif, tous les joueurs ont à nouveau été testés ce samedi matin avant l'ultime entraînement collectif. Les résultats sont attendus dans la soirée. En cas de nouveaux malades dans les rangs niçois, la commission des compétitions pourrait être saisie et le match reporté. S'il a bien lieu, il sera évidemment à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Azur dès 16h45.