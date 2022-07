OGCNice: Hicham Boudaoui, blessé, rentre en France

Alors que Calvin Stengs et Khéphren Thuram sont à peine arrivés au Portugal après avoir été malade la semaine dernière, l'OGCNice, en stage, enregistre un départ. C'est l'international algérien, Hicham Boudaoui, qui rentre en France. Blessé au dos, le milieu doit se faire soigner et continuer sa préparation mais de manière individualisée et sous les observations du centre d'entrainement.