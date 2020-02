OL-ASSE : avec Ruffier et devant leurs supporters, les Verts se préparent pour le derby

"C'est le match le plus important de l'année, celui qu'il ne faut surtout pas perdre." Cette phrase est dans toutes les bouches au bord du terrain d'entraînement des Verts depuis le début de semaine. Tout le monde en oublierait presque les déboires stéphanois en Ligue 1. Quinzièmes de leur championnat, les hommes de Claude Puel abordent ce déplacement du côté de Lyon avec seulement deux points d'avance sur la place de barragiste. Une situation loin d'être confortable même si Loïs Diony a préféré calmer le jeu en zone mixte dimanche après le match nul concédé face au Stade de Reims (1-1) : "Lyon sera aussi sous pression parce qu'ils ont besoin de points. Ceux qui en veulent le plus l'emporteront."

Hervé est supporter des Verts et il était à L'Etrat mardi. Pour lui, ce 120e derby entre l'OL et l'ASSE compte forcément double : "il faut gagner parce que c'est le derby mais aussi parce qu'au classement on est en difficulté. Il nous faut absolument ces trois points." Un avis que ne partage pas forcément Mathieu, pour lui, une seule chose compte, la suprématie régionale : "il reste encore beaucoup de rencontres. Il faut qu'ils gagnent ce match, le classement, on verra plus tard."

Après la polémique, Stéphane Ruffier de retour

Côté terrain, un retour a marqué les esprits. Apparu souriant lors de son arrivée en voiture au centre de formation, Stéphane Ruffier s'est contenté d'une séance en salle mardi. Ce mercredi, le gardien stéphanois au cœur d'une polémique en fin de semaine dernière s'est entraîné normalement sous les regards curieux de plusieurs dizaines de supporters. Il ne devrait toutefois pas être aligné dimanche au coup d'envoi du derby.

Sauf surprise de dernière minute, Wahbi Khazri, Romain Hamouma et Arnaud Nordin ne devraient également pas être du voyage. Blessés depuis plusieurs semaines, les trois attaquants sont seulement sortis sur les terrains du centre de formation stéphanois pour effectuer un footing. Un programme bien trop léger pour espérer un dénouement positif à quatre jours de cet OL-ASSE. D'ici-là, les Verts s'entraîneront deux fois à huis clos, jeudi et samedi.

OL / ASSE, dimanche 21h et dès 20h30 en intégralité sur France Bleu.