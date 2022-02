OL - OGC Nice : garder la flamme olympique

La flamme qui éclaire le chemin des Aiglons en ce début d'année 2022 n'a même pas eu le temps de vaciller après la sortie de route face à Clermont. Elle s'est même transformée en brasier mercredi à l'Allianz Riviera. Devant des tribunes incandescentes le Gym a soulevé l'OM pour s'ouvrir les portes des demi-finales et s'offrir un mois de mars sucré. Mais avant de retrouver Marseille et Paris en championnat et de tenter de retourner au stade de France 16 ans après sa dernière finale, l'OGC Nice doit réussir la 2e manche dans cette semaine olympique.

Avant-match dès 20h30 sur France Bleu Azur

Garder la concurrence à distance

De l'OM à l'OL les Aiglons passent d'un match couperet à un autre tout aussi crucial pour la fin de saison. Le Gym a vu Strasbourg, Monaco ou Rennes revenir sur ses talons dans la course au podium le week-end dernier après son faux-pas face aux Auvergnats. Battu à Louis 2 (2-0), Lyon reste à bonne distance (8 points) mais se relancerait avec un succès.

Benitez de retour dans le but

Christophe Galtier peut compter sur le retour de suspension d'Hicham Boudaoui. Positif aux Covid et absents des deux dernières feuilles de match, Walter Benitez fait lui aussi son retour et va retrouver sa place dans le but rouge et noir après l'intérim très réussi de Marcin Bulka, qui a marqué des points en vue de la levée de son option d'achat en fin de saison. Lotomba, Dolberg et Danilo, également touchés par le virus, reviennent renforcer un groupe priver de ses deux latéraux Amavi et Atal, qu'on ne reverra qu'en mars.