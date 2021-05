OL-PSG : "On a le groupe pour aller au bout", déclare Grace Geyoro à quelques heures du match décisif

Les footballeuses parisiennes pourraient bien être championne de France dès ce dimanche soir si elles arrivent à battre les Lyonnaises sur leur terrain. Le PSG est en tête du classement de D1 et reste invaincu cette saison. Ce serait alors la première fois que l'équipe féminine du PSG remporterait le titre.

Le milieu de terrain, "très important dans ce genre de match."

Mais elles ont face à elle l'OL, qui domine le championnat depuis 14 ans. Et pour ce match, les milieues de terrain parisiennes sont privées de Luana, blessé au genou, qui a mis fin à sa saison. Quant à Formiga, elle "n'est pas à 100%", d'après le coach Olivier Echouafni. Mais Grace Geyoro, milieu de terrain du PSG, reste confiante : "On a le groupe pour aller au bout. On a réussi à démontrer que même sans Luana, on a réussi à garder cette technique et les ballons. Mais ça va être à nous de bien gérer le milieu, très important dans ce genre de match, il faudra bien recycler les ballons et mettre nos partenaires dans les meilleures conditions."

Il va falloir être des tueuses parce qu'on a envie d'aller chercher ce titre, on va donner le maximum - Grace Geyoro

En cas de nul, elles auraient encore une occasion décrocher le titre en gagnant face à Dijon la semaine prochaine.

