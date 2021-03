OL - PSG : Neymar de retour dans le groupe parisien

Il aura fallu attendre cinq longues semaines pour revoir Neymar dans le groupe parisien. Après sa blessure aux adducteurs le 10 février dernier (face à Caen en Coupe de France), la star du PSG a donc mis plus d'un mois pour revenir à la compétition. Le protocole pour ce genre de blessure est de 4 semaines mais Mauricio Pochettino et son staff ont préféré prendre un peu de temps pour que le crack brésilien revienne en pleine forme.

Après une semaine complète d'entraînement avec le groupe, Neymar est donc de retour. Il est disponible pour le choc face à Lyon de dimanche à 21h. On ne sait pas encore si le Brésilien débutera mais selon son coéquipier Marco Verratti, la star du PSG est affûté :

Moi je le trouve toujours aussi fort, même après cinq semaines d’absence. Techniquement il est incroyable, il ne perd rien. C’est le joueur le plus important pour nous. C'est un joueur qui nous donne de la confiance à l’équipe. On espère qu’il retrouvera sa meilleure forme rapidement et qu'il nous aidera pour cette fin de saison.