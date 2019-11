OL - PSG : "On s'attaque à une montagne", estime Olivier Echouafni

Paris, France

"On est aujourd'hui la meilleure défense et c'est la meilleure attaque", résumé statistique d'Olivier Echouafni avant le duel au sommet entre Lyon et le PSG en Division 1. Les footballeuses de la capitale sont attendues, ce samedi, chez les ogresses lyonnaises. Les deux équipes sont invaincues cette saison en championnat, mais Lyon reste devant avec une meilleure différence de but. Cette rencontre peut donc être décisive en vue du titre.

Une rencontre que pourrait manquer Kadidiatou Diani, l'attaquante Rouge et Bleu touchée au mollet a écourté le dernier entraînement avant le match face à l'OL. Elle devait passer des examens complémentaires

Des Lyonnaises invaincues depuis deux ans et demi

"On s'attaque véritablement à une montagne, je vous l'ai déjà dit l'année dernière, mais je vous le redis." Le coach des Rouge et Bleu sait que ce déplacement dans le Rhône s'annonce très compliqué. "Quand vous regardez les chiffres, ils sont quand même effrayants. C'est une équipe qui est invaincue depuis deux ans et demi, qui sur les dix dernières années n'a perdu que deux matchs en championnat, mais les séries sont faites pour s'arrêter un jour ou l'autre et si on a la chance de pouvoir aller faire un résultat là-bas, on fera tout pour le faire".

Un record d'affluence en perspective

Ce choc du football féminin va attirer les foules. Près de 30 000 personnes sont attendues au Groupama Stadium de Lyon. "C'est génial de voir l'engouement qu'il y a, c'est très valorisant pour les filles", explique Olivier Echouafni. Le voyage des Parisiennes à Lyon l'an dernier avait réuni 25 907 spectateurs pour voir les Rouge et Bleu s'incliner 5 à 0. C'est le record, pour le moment, d'affluence pour une rencontre de D1 féminine.