OL - Stade Rennais. Bruno Genesio : "C'est un match particulier pour moi"

Le Stade Rennais se déplace à Lyon ce dimanche (17h05) pour la 28e journée de Ligue 1. Une rencontre qui marque les retrouvailles entre le coach rennais Bruno Genesio et son club de cœur, qu'il a dirigé entre 2015 et 2019.

Je pourrais faire de la langue de bois, mais comme je n'aime pas ça je vais vous dire ce que je pense vraiment : c'est un match particulier pour moi. - Bruno Genesio

Présent face à la presse ce samedi, en amont du déplacement du Stade Rennais à Lyon, ce dimanche à 17h05, Bruno Genesio n'a pas caché l'émotion que représentait pour lui les retrouvailles avec son club, lui le Lyonnais de naissance : "J'ai commencé à jouer à Lyon à cinq ans et demi. J'ai été professionnel là-bas, j'ai eu la chance d'être entraîneur là-bas pendant trois saisons et demi, avec beaucoup de joie et de bons souvenirs. Donc évidemment que c'est un match particulier, par le sens de l'histoire que j'ai avec ce club, avec cette ville, puisque je suis né là-bas. On ne peut pas effacer ces trente ans de vie à Lyon, de vie avec l'Olympique Lyonnais. C'est pour moi un moment particulier de me retrouver dans le vestiaire visiteur, je vais essayer de ne pas me tromper de côté (rires)."

Au sortir d'une défaite à Leicester, et à quelques jours du match retour face aux Anglais, les Rennais de Bruno Genesio disputeront un autre match de niveau européen face à Lyon, qui pointe à cinq longueurs au classement, mais qui reste sur deux victoires consécutives, dont une de prestige mercredi en Europa League à Porto (0-1).

à lire aussi Ligue Europa Conférence : le Stade Rennais puni par Leicester (2-0)

Retrouver Lyon avec Rennes, et face à Peter Bosz : loin d'être anecdotique pour Bruno Genesio

Entre 2015 et 2019, Bruno Genesio a connu une relation parfois houleuse avec une partie du public lyonnais. Questionné sur l'accueil qui pourrait lui être réservé, le coach rennais assure ne garder aucune rancune : "Ca fait bientôt trois saison que je ne suis plus entraîneur de Lyon, et j'aimerais bien qu'on arrête avec tous ces clichés. Bien sûr qu'il y a eu des critiques, des choses qui se sont passées... Mais on voit bien que c'est inhérent à notre métier et que c'est le cas dans beaucoup de clubs. Encore une fois, j'ai connu aussi de très bons moments, y compris avec les supporters d'ailleurs, notamment lors de ma première saison, aussi avec les gens du club, du staff et de l'encadrement. Honnêtement ce sera un bon moment pour moi demain de retrouver ces gens-là."

Et le football étant taquin, Bruno Genesio retrouvera le Parc OL dans un cadre particulier : "Je l'ai souvent dit, j'ai deux grandes désillusions avec Lyon, ce sont les deux demi-finales : contre l'Ajax (lors de l'Europa League en 2017, NDLR) et contre Rennes (en coupe de France en 2019, NDLR). C'est un signe du destin que je retourne pour mon premier match à Lyon depuis mon départ en étant entraîneur du Stade Rennais, face à l'entraîneur (Peter Bosz, NDLR) qui nous avait éliminé avec l'Ajax."

Pour ce match, Bruno Genesio pourra compter sur les mêmes joueurs que face à Leicester. Les Rennais auront fort à faire face à des Lyonnais revanchards après la lourde défaite subie à l'aller (4-1) au Roazhon Park.