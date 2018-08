Saint-Étienne, France

0-0, sur une pelouse compliquée et face à une équipe regroupée. Vous êtes déçu du résultat ?

Oui un peu déçu, mais ce n’est pas facile de jouer ici. C’est une bonne équipe, ils travaillent dur et ils se battent beaucoup. Ils jouent avec 5 défenseurs et ils le font bien. C’est difficile. Pas facile non plus de jouer sur ce terrain mais on a essayé, on a essayé de se créer des occasions. Mais on en a eu trop peu alors 0-0, c’est un résultat plutôt juste je pense.



Comment jugez vous ce début de saison des Verts ?

C’est plutôt un bon début de saison. 1 victoire à la maison et ensuite deux matches nuls compliqués à l’extérieur. On parait costauds et solides. On ne concède pas énormément d’occasions, donc ça c’est bien. Il faut se concentrer sur le prochain match, d’autant plus que c’est à domicile. Il y a toujours de quoi travailler, toujours de quoi progresser mais on se connait bien, on a un bon système de jeu et on dégage de la confiance. Ça promet. On est solides.

Vous resterez Stéphanois cette saison ?

Oui !