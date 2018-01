Le Havre, France

Troisième participation, et une victoire en finale. Si Olivia Detivelle passe du temps sur les routes et en tribune, elles en passe autant sinon plus à lire et se cultiver. Présidente du Kop Ciel et Marine, l'un des groupes "ultras" du Havre AC (Ligue 2), la supportrice participait la semaine dernière à l'émission Questions pour un champion, sur France 3. L'occasion de montrer une autre facette d'elle même et plus largement des supporters de foot.

La cachotière, @OliviaDetivelle ! Elle s'était bien gardée de nous le dire... mais elle vient d'exploser son adversaire en finale de Question pour un champion et elle a dit "Je reste" ! A demain 😉 Cc @HAC_Foot#HACpic.twitter.com/vRuPa2QdJc — Bertrand Queneutte (@B_Queneutte) January 10, 2018

Elle raconte cette expérience à Bertrand Queneutte, pour France Bleu Normandie. Elle qui a reçu des tonnes de messages depuis la diffusion de l'émission.