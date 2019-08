Olivier Dall'Oglio, entraîneur de Brest, prochain adverse de l'ASSE : "Ne pas se laisser impressionner par ce stade"

Saint-Étienne, France

Les joueurs de l'AS Saint-Etienne reprennent l'entrainement à 18h ce mardi après-midi à l'Etrat. Et c'est ouvert au public. Après leur victoire inaugurale (2-1) samedi dernier à Dijon, les Stéphanois reçoivent Brest dimanche (15h) pour leur première à domicile cette saison.

Les Brestois manquent de maturité

A quoi doivent-ils s'attendre face au promu breton? On a posé la question à l'entraîneur de Brest, Olivier Dall'Oglio, invité du Débrief pour la reprise de votre émission sur l'ASSE tous les lundis soir de 18h à 19h. (Emission à réécouter en podcast et sur francebleu.fr)

"Je suis un peu frusté par le résultat contre Toulouse (1-1, et un penalty manqué). Mais j'ai apprécié l'état d'esprit de l'équipe, forgé la saison dernière en 2e division avec Jean-Marc Furlan (son prédécesseur). On a des jeunes joueurs talentueux, avec de l'enthousiasme. On a besoin par contre de maturité car on se montre parfois impatients et désorganisés."

Le Chaudron sera loin d'être plein

L'ancien coach de Dijon, qui a accepté en fin de saison dernière de venir relever le défi du maintien en Ligue 1 avec le club breton cette saison, sait que sa tâche ne sera pas simple dimanche après-midi sur la pelouse du stade Geoffroy Guichard.

"Ma difficulté va être de rassurer les joueurs, toujours impressionnés par ce contexte. Il faut arriver à s'en débarrasser, et à se servir de l'énergie du stade qui porte les couleurs vertes et non rouges bien sûr. Mais il faut arriver à se servir de cela."

Pour cette première à domicile de la saison, le Chaudron ne sera pas plein puisqu'un huis clos partiel a été prononcé contre la tribune nord en fin de saison dernière. Des fumigènes avaient été craqués lors du dernier match de la saison à domicile.