Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas au DFCO. Après un début de championnat euphorique (trois victoires en trois rencontres), le Dijon Football Côte-d'Or est redescendu de son petit nuage en concédant deux défaites d'affilée, qui plus est, à domicile devant ses supporters à Gaston Gérard. Même si au classement il n'y a pas le feu au lac (le DFCO occupe la 5e place avec 9 points), il serait de bon ton que les dijonnais inversent ce début de spirale négative dès ce samedi à Reims.

Retrouver certaines valeurs - Olivier Dall'Oglio

Pour expliquer les deux derniers revers du DFCO, Olivier Dall'Oglio distingue deux cas de figure différents : "face à Caen, on a joué de malchance et de maladresse. Contre Angers, on n'a pas été bon." Pour ce troisième déplacement de la saison, l'entraîneur dijonnais attend une réaction de la part de ses joueurs : "sur le match d'Angers, les joueurs ont manqué de présence. Les attaquants ont oublié le travail défensif et derrière, c'était le premier match de Laurent Ciman. Tout cela explique la mauvaise prestation de l'équipe," ajoute le technicien dijonnais.

Dans cette semaine à trois matches (Reims ce samedi, Lyon mercredi et Strasbourg samedi dans huit jours), il va falloir aussi gérer l'effectif. On peut donc s'attendre à quelques changements du côté dijonnais : "j'ai besoin aussi de joueurs qui réfléchissent," avoue Olivier Dall'Oglio. Hormis Florent Balmont toujours en phase de reprise après sa blessure au tendon d'Achille, l'entraîneur du DFCO devra se passer des services de Frédéric Sammaritano blessé au mollet. Le milieu de terrain dijonnais est absent pour au moins deux rencontres.

Il faut mettre le ballon au sol - Wesley Saïd

Wesley Saïd, auteur du but dijonnais contre Angers © Radio France - Stéphane Parry

Parmi les joueurs sur lesquels Olivier Dall'Oglio peut compter, il y a Wesley Saïd. Après un début de championnat un peu timide, l'attaquant dijonnais s'est montré plus incisif contre Angers en inscrivant le seul but du DFCO. "C'est vrai que ces derniers temps, j'étais en manque de confiance," avoue Wesley Saïd. " Ça peut arriver dans une saison. Il vaut mieux que ça arrive au début qu'à la fin de la saison. Ce but face à Angers m'a fait du bien. Quant à la concurrence, elle est saine," note l'attaquant dijonnais.

Wesley Saïd ; "l'équipe a aussi besoin des attaquants pour défendre" Copier

Reims-Dijon, ce samedi soir au stade Auguste-Delaune à 20 heures. Retrouvez les interviews d'après-match ce dimanche entre 7 heures et 9 heures en écoutant la matinale de France Bleu Bourgogne.