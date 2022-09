Olivier Dall'Oglio (Montpellier) : "Avec Elye Wahi, je suis exigeant"

Elye Wahi est une fusée qui peut viser la lune. Mais deviendra-t-il un très grand attaquant ? "C'est l'avenir qui nous le dira" tempère son coach Olivier Dall'Oglio. Pour le technicien, en effet, le buteur de la Paillade, âgé de seulement 19 ans, "a tout", mais il est aujourd'hui et sur les deux ans à venir "certainement sur la croisée des chemins. Et s'il veut devenir un grand joueur, il faut qu'il décide de certaines choses, de s'y consacrer totalement".

Travailler et résister, donc, aux tentations comme à la facilité : "Cela ne viendra pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. S'il l'a décidé, ça se fera, parce que ça passe obligatoirement par un investissement hors du commun, avec beaucoup de travail. L'être humain va toujours vers le confort, mais les grands champions, ils se détournent du confort pour aller vers ce qui est dur. C'est ce qui leur permet d'avancer. Elye, ce sera son combat interne".

Les grands champions se détournent du confort pour aller vers ce qui est dur (...) Ce sera son combat interne !

L'ancien caennais, plus jeune footballeur de la Paillade à avoir atteint la barre des dix buts sur une saison, la précédente, a donc les cartes en main et doit encore remonter ses manches, pour continuer de progresser et pour élargir sa palette : "Il a des capacités, mais il doit les utiliser plus encore. On a encore beaucoup de choses à revoir avec Elye. C'est bien, parce qu'il est dans les bonnes zones pour marquer, mais il a besoin de progresser sur pas mal d'aspects : la discipline, sa concentration. A ce moment là, il développera vraiment quelque chose. Il doit trouver l'équilibre entre "je suis le buteur, mais je suis dans le collectif". Il faut qu'il soit aussi capable de faire marquer. Il a tout, mais il faut qu'il le mette dans l'ordre, mentalement, et qu'il devienne un vrai guerrier, là dessus."

Elye Wahi doit trouver l'équilibre (...) Il a tout, mais il faut qu'il le mette dans l'ordre

Avec l'international U19, plus qu'avec n'importe qui, Olivier Dall'Oglio est rude, car le technicien n'est pas né de la dernière pluie. L'ancien formateur du Nîmes Olympique sait pertinemment que des talents pareils ne tombent pas du ciel. Et qu'il serait dommage de ne pas l'exploiter pleinement : "Autant de flair ? C'est une rareté, mais cela ne suffira pas. C'est pour ça que je dis qu'il a pas mal d'atouts, mais s'il n'a que du flair, sa carrière sera moyenne. Il faut de l'intensité, de la concentration, un état d'esprit collectif. Il faut tout ça pour faire un grand attaquant. Il a les moyens de se construire. Il est au bon endroit, au bon moment et c'est extra (...) Je suis exigeant avec lui, parce qu'il a de la marge à aller chercher et que je ne veux pas qu'il se repose là-dessus. Il a compris certaines choses, mais pas tout. Il faut être derrière lui. Il a besoin de maturité."

Autant de flair ? C'est une rareté, mais cela ne suffira pas.

Olivier Dall'Oglio a donc bien cerné son jeune buteur. Ses qualités, il les sait immenses et sans aucun doute au dessus de la moyenne. Mais il sait aussi que ses travers, ceux presque banals d'un jeune garçon de son âge, peuvent parfois le rattraper. L'entraîneur a vu, il a aussi été briefé.

Elye Wahi a toujours besoin d'être cadré, canalisé et aiguillé, lui dont le mentor, Francis De Taddeo, a mis les voiles à Metz, cet été. Si tel est le cas, si cette saison est celle de la confirmation et si le natif de Suresnes finit par ne plus avoir besoin de boussole pour avancer, alors l'oiseau sortira du nid, en fin de saison. Il volera ainsi de ses propres ailes, possiblement vers les sommets.