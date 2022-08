Olivier Dall'Oglio (Montpellier) : "Ce n'est pas la meilleure des périodes"

Sous le feu des critiques depuis que son équipe a déraillé au mois de février dernier, Olivier Dall'Oglio subit une pression encore plus forte sur ce début de saison, alors que les amicaux comme les premiers matchs, bien que parsemés de bonnes choses par moment, n'ont pas permis de chasser clairement les doutes et de rassurer les supporters.

A ce sujet, d'abord, le coach rembobine et réagit : "Nous, on part sur l'idée que les amicaux sont des matchs de préparation. Mais aujourd'hui, tu t'aperçois qu'il faut gagner les amicaux. On ne te laisse même plus te préparer. Je vois, les grands clubs, il doivent gagner les amicaux, sinon les gens ne sont pas contents (...) Il faut nous laisser nous préparer, quand même ! Sinon, la prochaine fois, on ne jouera que des N2, et tout le monde sera content. Mais on ne sera pas plus avancé (...) Quand on va en Angleterre ou en Espagne, on se met dans la difficulté, pas dans la facilité. On se met dans les problèmes, dans l'échec, parce qu'il le faut, parce que c'est là qu'on trouve des solutions".

Une situation difficile ? Ce n'est pas la première, et certainement pas la dernière

Agacé et irrité, donc, par cette façon de fonctionner, mais lucide sur le fait qu'il ne peut rien y changer et que le football actuel est ainsi fait, l'ancien brestois évoque alors les attentes grandissantes et les interrogations nombreuses.

Et il répond à ses détracteurs, ceux et celles qui réclament ou souhaitent son éviction, à l'aube d'un déplacement périlleux sur le terrain de son ancien club, le stade Brestois : "_Un, ça fait partie de mon job. Deux, je me dois d'avancer. J'avance avec mon staff, avec les joueurs, et on a toujours la même direction. Nous, on est sur le terrain, on est dans l'arène, on avance. Ce n'est pas la meilleure des périodes, mais nous, on est capable de creuser un peu plus que ce qu'on entend. Contre Auxerre, on regarde, on analyse et on s'aperçoit que ce match, on ne doit pas le perdre. On a un peu donné le bâton pour se faire battre, on a eu un trou d'air, on s'est fait punir deux foi_s. Et comme on est dans une société de résultats, et que des fois ça ne creuse pas plus loin, on entend les commentaires. Mais moi, ce n'est pas mon problème, ce n'est pas moi qui vais arrêter les commentaires. Moi, je travaille, je donne tout ce que j'ai donné, les joueurs font la même chose, on affine de plus en plus. Nous, on doit être dans cette démarche là (...) Pour le reste, ce n'est pas moi qui décide certaines choses et je ne vais pas m'inquiéter pour des choses que je ne maitrise pas. En revanche, je m'inquiète de savoir si on peut améliorer les choses. Ca, c'est mon quotidien".

Et si le technicien héraultais ne s'est pas dédouané, au moment d'analyser et de décortiquer ce qui n'avait pas tourné rond, la saison passé, il rappelle aussi que sa formation revient de loin, et que le début de l'exercice précédent était en trompe l'oeil, qu'il fausse en partie l'analyse actuelle, selon lui : "Je dispose d'une équipe qui a besoin d'être rééquilibrée, mais depuis un bout de temps. On ne va pas refaire l'histoire, mais il y avait deux gros attaquants et un patron derrière. Et mon grand malheur à moi, peut-être, c'est que ça a fonctionné de suite, alors que ça n'aurait jamais du fonctionner de suite. Mais bon, personne ne va se retourner et aller chercher ça. Nous, on regarde tout. Et on regarde surtout le présent et comment améliorer l'avenir. C'est aussi pour ça qu'on fait une recrue (Christopher Jullien) en plus. Et après, quand on sera équilibré, il y aura des résultats. Je suis plutôt optimiste par rapport à ça".

Toutefois, s'il se concentre avant tout sur le redressement de l'équipe et bien qu'il espère des points dans un avenir proche, Olivier Dall'Oglio n'est pas dupe. Il sait que si son espoir tardait à se concrétiser, le risque de se voir remercié pourrait intervenir : "du moment qu'il n'y a pas de résultat, le premier fusible reste l'entraîneur. Ce n'est pas toujours logique, on en parle entre nous les entraîneurs, mais c'est devenu une règle".

Pour autant, l'alésien affirme ne pas avoir senti de menace directe, ces derniers jours et ces dernières heures, de la part de ses dirigeants : "Entre ce qui est perçu à l'extérieur et ce qui se vit à l'intérieur, c'est totalement différent. Nous, ici, on est en communication tous les jours. le président est là ce matin, il y a Michel Mézy, Bruno (Carotti) est là tous les matins. On échange, tous. Il me semble qu'il y a cette cohésion là. C'est plutôt l'extérieur qui fait que... parce qu'on est dans le monde du football qui est comme ça (...) Il faut aussi vendre du papier, et plus puisqu'il y a internet. Il faut faire, il faut faire, et des fois trop. Des fois, on invente aussi. Et ca donne parfois une image un peu faussée".

La réalité, néanmoins, et qu'une victoire à Brest ce weekend ferait un bien fou. Mais pas question, pour autant, de se mettre une pression démesurée : "Si je me dis obligation de résultat à Brest, je suis bien avance. Moi, je suis dans l'action. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on fait et ce qu'on va faire pour faire un bon match à Brest. Il suffit pas dire dire, il s'agit de faire. Il y en a beaucoup qui disent, moi je fais".