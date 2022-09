Ligue 1 : l'entraîneur de Montpellier Olivier Dall'Oglio attend "un énorme rebond" contre Strasbourg

Un peu de chaleur ou un froid polaire, pour passer la première trêve ? Montpellier sera fixé sur son sort en fin d'après-midi, ce samedi, à l'issue du match contre Strasbourg, à la Mosson (17h). Une victoire, la quatrième en huit journées, permettrait à la Paillade de souffler et de préparer sereinement le déplacement à Toulouse, début octobre.

Un nul ou pire, une défaite, entraînerait au contraire des remous, en interne, puisque le MHSC bouclerait son premier tour de piste avec un nombre de résultats négatifs (5) plus importants que le total de ses succès (3), même si le Montpellier Hérault ne ferait finalement pas pire que lors des huit premiers matchs de l'exercice précédent, à l'issue desquels il comptabilisait neuf points, soit autant qu'aujourd'hui avant la réception des alsaciens.

Mais avant de songer au bilan, Olivier Dall'Oglio parle de contenu et attend des attitudes : "On a besoin de montrer autre chose que ce qu'on a montré le weekend dernier. Ce n'est pas une revanche, mais un petit peu quand même. On a pêché sur le dernier match, il faut se reprendre sur celui-là. Strasbourg ou une autre équipe, c'est pareil, on doit être des vrais compétiteurs là-dessus, être déterminés. C'est ce que j'attends surtout, et on fera les comptes après. Moi, ce que j'attends, c'est un énorme rebond".

En terme de jeu, Strasbourg n'est pas à sa place.

Une réaction collective, avant tout, mais aussi individuelle pour plusieurs éléments du vestiaire qui n'étaient pas à leur niveau sur la pelouse de Raymond Kopa. A commencer par le capitaine, Téji Savanier, sans doute en raison d'un "manque de rythme" après trois matchs de suspension.

Cependant, le coach est optimiste et prévient : "Vu la semaine qu'a fait Téji, ce ne sera certainement pas le même. Il est déterminé, il a envie, il aime la compétition. Je pense que dans son jardin de la Mosson, il y a des forces et des énergies invisibles en plus, qui sont là et qui le transcendent.

Et elles ne seront pas de trop, face à un adversaire qui n'est "pas à sa place", selon l'entraîneur pailladin, Olivier Dall'Oglio : "On se demande comment ils n'ont pas pu marquer sur le dernier match. Mais c'est le football, le gardien a été bon, il y a toujours un gars qui sauve sur la ligne, etc. Certaines équipes ont plus de chance, avec des matchs joués sur coup franc direct, ou avec des corners qui font la différence (...) Mais en terme de jeu, Strasbourg n'est pas à sa place".

Pas à sa place, et pas dans son assiette. L'infirmerie de Julien Stéphan n'a, en effet, rien à envier à celle de son homologue héraultais : sept joueurs sur le flanc, quatre incertains. Le MHSC aurait tort de ne pas en profiter et fera tout, cette fois, pour ne pas lancer la saison d'une des deux écuries de Ligue 1 à n'avoir toujours pas gagné.