Olivier Dall'Oglio (Montpellier) : "L'esprit Paillade, il ne faut surtout pas l'oublier"

Le revers contre Auxerre resté en travers de la gorge, à l'issue de la troisième journée ? Une prise de conscience des joueurs dans les jours qui ont suivi ? La volonté de faire enfin taire les critiques ? L'arrivée de Christopher Jullien dans le vestiaire et en défense centrale ? L'ensemble de la Paillade cherche encore l'origine de la prestation hors du commun livrée dimanche, sur la pelouse de Francis Le Blé.

Lors de la conférence de presse, ce mardi, l'entraîneur du MHSC, Olivier Dall'Oglio, a indiqué que ses hommes avaient notamment et largement travaillé la finition, au lendemain de la défaite contre les bourguignons, alors qu'ils n'avaient pas su tuer le match.

"Trop joueurs, pas assez récupérateurs : on a remis les choses à l'endroit."

Il a aussi salué l'esprit Paillade retrouvé par son vestiaire, affirmant ne pas avoir changé de discours récemment : "J'essaie de leur amener toute cette rage, qu'ils doivent avoir déjà en eux. Maintenant, je pense que par moment, on avait oublié cet état d'esprit par trop de jeu : trop joueurs, pas assez récupérateurs. On a remis les choses à l'endroit. L'esprit Paillade est là, il existe, il ne faut pas surtout pas l'oublier. On le rappelle, on le rappelle, mais on ne l'avait pas spécialement mis en oeuvre. Mais aujourd'hui, sur ce match là, on peut dire que oui, il y a eu de l'impact. On ne s'est pas laissés faire, on est allé dans les duels aériens, dans les duels au sol."

"Chacun a cette responsabilité d'amener cet état d'esprit."

Le technicien héraultais a également applaudi l'attitude de ses cadres, citant notamment Christopher Jullien ou encore Wahbi Khazri, alors que Jordan Ferri a lui aussi donné de la voix, dimanche après-midi : "Avec sa présence athlétique (celle de Christopher Jullien, NdlR), sa communication, cela s'est diffusé. Wahbi a aussi montré l'exemple, avec des retours très violents de replacement. Cela amène du monde. En terme de leaders, on a des garçons qui ont amené ça, et le reste du groupe a suivi. Après, tout le monde doit comprendre que chacun a cette responsabilité d'amener cet état d'esprit. Et ça commence par moi, bien sûr.

Et du caractère, il en faudra encore ce mercredi, face à des hommes qui n'en manquent pas. Les Pailladins reçoivent l'AC Ajaccio (19h), pour le compte de la cinquième journée de Ligue 1, dans un match que tous attendent comment la confirmation d'un vrai rebond. Et dont tous espèrent qu'il lancera définitivement la saison.