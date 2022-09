Olivier Dall'Oglio (Montpellier) : "Les blessures musculaires ? Il y a une vraie réflexion"

À l'infirmerie de Montpellier, les joueurs se croisent et les deux sens de circulation fonctionnent à merveille, au grand dam de l'entraîneur et du staff héraultais. Lundi dernier, au lendemain de la défaite à Angers (2-1), lors de la septième journée de Ligue 1, deux garçons y ont fait leur apparition : Faitout Maouassa (cuisse), pour la première fois, et Mamadou Sakho (mollet), un peu plus habitué : "Ce n'est pas très grave, mais ils seront absents contre Strasbourg", a prévenu Olivier Dall'Oglio.

Toujours pas là, lui non plus, Stephy Mavididi. Le buteur anglais, blessé dès la première journée face à Troyes, poursuit sa réathlétisation, et il est encore "trop juste", alors que le MHSC ne souhaite prendre de risque et qui ne le retrouveront, si tout va bien, que pour le déplacement à Toulouse, au début du mois prochain.

Face à cette cascade de soucis musculaires, ces derniers mois et ces dernières semaines, les interrogations se sont donc multipliées, autour de la gestion physique et médicale de l'effectif.

Sans minimiser le problème, Olivier Dall'Oglio tempère, lui qui est plus préoccupé par les ruptures de ligaments croisés (Bertaud et Sainte-Luce) : "Ce n'est pas une inquiétude, il y a aussi beaucoup de blessés chez les autres équipes, et en équipe de France. Strasbourg en a beaucoup également (...) Il y a eu la préparation, et on a arrive sur des états de fatigue qui provoquent les blessures musculaires" explique-t-il.

Le manager concède cependant que ces pépins provoquent des noeuds au cerveau : "On en parle beaucoup, on prend des décisions, on met au repos. Les stats nous servent aussi à évaluer le travail des uns et des autres. Il y a une vraie réflexion là dessus. Il y a plein de facteurs qui entrent en jeu, c'est pour ça que c'est compliqué. La chaleur, par exemple, elle continue alors qu'on est mi-septembre. Il y a des données nouvelles, et ça compte".

Modifiée cette année, la préparation estivale est-elle aussi en cause ? "On ne le saura jamais", répond le coach, avant de poursuivre : "ce qui convient à l'un ne convient pas forcément à l'autre. C'est pour ça qu'on fait aussi beaucoup de travail individualisé."

Autre source possible de blessures, l'hygiène de vie. Pour minimiser le risque, le club met à disposition des clefs : "Manger ensemble le midi, on le fait une fois par semaine. Et puis on part toujours au vert, même à la maison. Le petit-déjeuner est aussi à disposition, en bas, avec le nutritionniste. Et beaucoup reviennent l'après-midi (...) On n'a pas non plus, nous le staff, le regard sur l'extérieur".

Cependant et sur ce point, impossible de fliquer tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle Olivier Dall'Oglio en appelle à la responsabilité de chacun : "Certains joueurs ont une prise en charge totale, d'autres se gèrent plus tranquillement. Après, c'est un état d'esprit. Vouloir connaitre son corps, savoir ce qui est bon (...) Un jeune ne sait pas forcément ce qu'il a à faire au niveau de la diététique, du sommeil. On essaie d'inculquer des choses (...) Certains ont besoin d'une micro sieste de 20 minutes l'après-midi, d'autres d'une sieste de deux heures (...) Il y a beaucoup de monde à disposition du joueur pour travailler individuellement, en tout cas". Et notamment un préparateur physique supplémentaire, depuis la reprise au mois de juillet.