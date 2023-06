DFCO - Conséquences financières, vente du club... Olivier Delcourt s'exprime après la descente en National

Sa prise de parole était attendue. Depuis vendredi soir et la relégation sur le terrain du Havre , c'était silence radio à tous les étages du côté du DFCO. Finalement, mardi 6 juin 2023, le président Olivier Delcourt s'est exprimé dans une conférence de presse organisée au centre d'entraînement de Saint-Apollinaire. "On ne se prépare pas à une descente en National, je n'aurais jamais pu l'imaginer", regrette le président du DFCO, qui occupe le poste depuis 2012.

"On a tout tenté jusqu'au bout"

"C'est compliqué, on a pris cette défaite au Havre, même si il y a un recours, c'est regrettable, c'est une saison compliquée, les saisons compliquées s'enchaînent, l'issue n'est pas positive, la pièce n'est pas tombée du bon coté. Je tiens à remercier Pascal Dupraz et son staff, ils ont su ramener une dynamique, un état d'esprit. On a tout tenté jusqu'au bout, on peut entendre les critiques, trop tôt, trop tard, on ne saura pas. Ce qui compte, c'est de relever la tête, de se souder, avec toutes les forces vives du club, les supporters".

Sur l'avenir de Pascal Dupraz, les deux hommes ne se sont pas reparlés depuis vendredi : "Il était en contrat jusqu'à la fin de la saison, on en parlera ensemble au moment venu".

La réserve déposée après l'envahissement de terrain au Havre. "Elle va être examinée mercredi, la réserve, par la commission des stades. J'ai décidé de ne pas reprendre le match. On va voir ce qu'ils vont décider, et en fonction, on défendra notre position". Et l'hypothèse d'un repêchage, avec d'autres clubs potentiellement en difficulté? "Honnêtement, je n'y pense pas".

C'est la deuxième descente en trois ans. "C'est une succession de choses, de Ligue 1 à Ligue 2, c'était un groupe très compliqué. Une succession de mauvais choix, surtout de la dernière saison en Ligue 1, avec des joueurs qui sont encore là aujourd'hui".

La vente du club se rapproche

"C'est mon rôle, en tant que président, d'assurer la pérennité du club". Le président Delcourt a également évoqué la vente du club, de plus en plus imminente. "J'ai initié et ouvert la porte pour des investisseurs pour redonner une dynamique. Le modèle économique du DFCO, avec un président chef d'entreprise d'une PME locale, qui a des moyens limités mais des moyens quand même ... Aujourd'hui, le foot, il faut des moyens financiers plus importants".

"J'ai dit aux salariés de me faire confiance, on travaille sur les budgets, avec des investisseurs. Ce weekend, un investisseur intéressé a lâché". Il évoque des personnes intéressées "pour de la Ligue 2 ou du National". "Le club, s'il doit être vendu, je n'ai jamais demandé des sommes folles, il y aura des discussions. Il n'y a pas d'urgence, je n'abandonnerai pas le navire. Onze ans de présidence, ça use. J'aimerais transmettre".

"Aujourd'hui, je ne sais pas, s'il n'y a pas de repreneur, je serai là à la reprise du championnat. Des discussions sont bien avancées quand même, il y a plusieurs candidats. Des discussions sont engagées depuis un certain temps". Olivier Delcourt évoque des investisseurs français mais surtout "des capitaux plutôt étrangers". "Même si demain le club est vendu, je resterais s'ils en ont besoin, il faut toujours assurer une transition, avec les partenaires, les supporters. Je ne serai plus décideur".

"Il n'est pas question que les filles payent la relégation du club". Olivier Delcourt se dit très attaché à ce que le ou les nouveaux repreneurs portent une attention particulière à la section féminine, qui s'est maintenue en D1.

Quel effectif pour repartir en National ?

"Pour l'effectif, j'ai des pistes, on n'a terminé que vendredi. Je dois rencontrer quelques joueurs. Je n'ai pas de problème par rapport à leurs contrats. Ils n'ont pas envie jouer en National pas de soucis, mais ils ont aussi contribué à cet échec. Ils ont des contrats, mais il faudra aussi que le club s'y retrouve". Sur Mickaël Le Bihan, qu'une rumeur envoie à Amiens ? "Je n'ai pas de contacts avec Amiens, il y a d'autres clubs".

