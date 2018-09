Profitant de la trêve internationale, le DFCO a présenté ce vendredi ses deux recrues phares de la saison, le milieu de terrain Yoann Gourcuff et le défenseur central Laurent Ciman. Ces deux joueurs expérimentés ont pour vocation d'encadrer les jeunes et de hisser le DFCO vers le haut de la Ligue 1.

Dijon, France

Les micros et les caméras étaient nombreux ce vendredi matin en salle de presse du DFCO pour faire le bilan du mercato © Radio France - Stéphane Parry

Il y avait foule ce vendredi matin en salle de presse du DFCO. Au programme : le bilan du mercato. C'était surtout la première fois que Yoann Gourcuff répondait aux questions des journalistes. Certains ont fait le déplacement de loin, de Belgique. Des représentants du journal l'Avenir et de Sud Presse étaient présents pour interroger Laurent Ciman.

Les bons résultats du DFCO de ce début de saison, ne sont pas étrangers à l'engouement médiatique autour du club dijonnais : "c'est vrai qu'on a senti que le club était entré dans une autre dimension," note Olivier Delcourt, le président du DFCO. "Il y a trois ans, on aurait jamais pu intéresser des joueurs comme Yoann Gourcuff ou Laurent Ciman."

Dijon un un club sain, une équipe où on joue au ballon - Yoann Gourcuff

A 32 ans, l'ancien joueur du Stade de Rennes a choisi de rebondir à Dijon : "c'est une équipe où on aime jouer au ballon, un club sain," affirme Yoann Gourcuff. " L'environnement a beaucoup compté pour moi au moment de faire mon choix," ajoute le milieu de terrain. "J'avais vu la saison passée les matches de Dijon et j'ai apprécié le jeu pratiqué par l'équipe. Ce que je recherche d'abord, c'est de me faire plaisir sur le terrain. J'espère avoir progressivement plus de temps de jeu."

Yoann Gourcuff vient se relancer à Dijon © Radio France - Stéphane Parry

Si l'arrivée de Yoann Gourcuff au DFCO a été finalisée au mois de juillet, celle de Laurent Ciman s'est conclue in-extremis à la fin du mercato. "C'est un joueur que nous suivons depuis deux ans," avoue Olivier Delcourt. "On avait une grosse volonté de faire venir Laurent à Dijon. On connaît ses qualités sportives. On cherchait à renforcer la défense centrale. La signature de Laurent Ciman est une très bonne nouvelle pour Dijon," ajoute le président du DFCO.

Les bons résultats du DFCO en ce début de saison ont compté dans ma décision de venir à Dijon - Laurent Ciman

Pisté par la cellule recrutement du DFCO depuis deux ans mais aussi par d'autres clubs notamment des équipes belges, Laurent Ciman a fini par donné son accord à Dijon : " j'étais en fin de contrat avec le club de Los Angeles. A 33 ans, on s'est dit avec mon épouse que c'était le bon moment de revenir en Europe," lance Laurent Ciman. "Quant au choix de Dijon, c'est un club familial, pour ma famille c'est très important. Enfin, c'est vrai que les bons résultats de Dijon en ce début de saison ont compté dans ma décision."

