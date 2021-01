Olivier Frapolli, entraîneur du Stade lavallois : "le plus dur, c'est de jouer dans des stades vides"

Depuis le début de cette saison, rares ont été les matches où le public a pu assister à la rencontre. Ce vendredi, pour la réception du Stade Briochin à Le Basser, le stade sonnera creux, une nouvelle fois.

"Le plus dur, à l'heure actuelle, c'est de jouer dans des stades vides, annonce d'un ton grave, l'entraîneur lavallois, Olivier Frapolli. Pour moi, c'est le plus difficile, c'est pesant. Surtout, quand on vient au Stade lavallois, on vient en grande partie pour ça. Le Stade lavallois, c'est du public, c'est un stade où il y a du monde. Quand on signe dans ce club là, c'est en partie pour ça et cela fait plusieurs mois que l'on a pas ça. Et ça franchement, c'est dur à vivre. On avait l'espoir de repartir en janvier. Il y avait cet espoir de retrouver nos supporters. Ce n'est pas le cas et on a pas l'impression que ce sera le cas pour bientôt. Et ça, je vous avoue que c'est le plus pesant. Arriver dans ce stade, et le voir vide, c'est pas simple."

Le Stade lavallois accueille Saint-Brieuc ce vendredi à 18h30 dans un stade Francis-le-Basser qui ne redemande qu'à vibrer avec des supporters dans les tribunes et autour du terrain.