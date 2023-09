Olivier Frapolli, entraîneur du Stade Lavallois : "Si on en est là c'est qu'on l'a mérité"

Olivier Frapolli est un homme sage. Il sait que, dans le sport de haut niveau, tout peut basculer du bon comme du mauvais côté. Pour l'instant, les footballeurs du Stade Lavallois, qu'il entraîne et conseille, tombent du bon côté, il faut en profiter et garder la tête le plus longtemps possible, c'est un défi excitant. Les Tango auront samedi soir à Le Basser l'occasion de consolider leur première place du classement de la Ligue 2 en recevant une équipe à la dérive, Valenciennes.

ⓘ Publicité

A deux jours de ce rendez-vous, Olivier Frapolli a dit savourer ce moment et surtout il a expliqué que rien n'était anodin dans les évènements actuels : "si on en est là, c'est qu'on l'a mérité tout en restant lucide sur la suite du championnat, on a envie de profiter, l'efficacité est là et il faut continuer sur ce chemin. Chaque victoire n'est pas anodine et évidemment être en plus en tête ça donne plus de saveur".

Encore une fois, le Stade Lavallois pourra compter sur son fidèle et bouillonnant public. Le Basser fera le plein pour le match contre VA, guichets fermés, 9.000 spectateurs : "il y a une vraie émulation autour de l'équipe, les joueurs le ressentent, c'est notre 12e homme on doit capitaliser là-dessus".