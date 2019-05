Olivier Frapolli, nouvel entraîneur du Stade lavallois : "il y a un projet ambitieux et une dynamique à reconstruire"

Olivier Frapolli, le nouvel entraîneur du Stade lavallois, est arrivé ce mercredi matin à Laval pour effectuer une première visite du club. Le Varois de 47 ans s'est engagé pour deux saisons.

Laval, France

Le Stade lavallois a officialisé ce mercredi 29 mai, l'arrivée d'Olivier Frapolli au poste d'entraîneur principal de l'équipe première. Le Varois âgé de 47 ans arrive de Boulogne-sur-Mer après avoir notamment entraîné Créteil et Orléans.

"Laval est un club attractif", Olivier Frapolli

Au cours de sa première conférence de presse, Olivier Frapolli a expliqué ses motivations : "C'est un projet ambitieux, le Stade lavallois est un club qui a une histoire qui compte. Il y a une dynamique à reconstruire et moi, j'ai cette âme de bâtisseur. On s'était rencontrés il y a deux ans avec les dirigeants du Stade lavallois et il y avait eu de bons échanges mais l'histoire m'a amené à Boulogne. Aujourd'hui, je suis très heureux d'être ici, je vais faire le maximum et je donnerai toute mon énergie pour mener à bien le projet qui est de remonter. L'idée est de ramener le Stade lavallois en Ligue 2 sur les deux saisons ce qui n'empêche pas d'avoir l'ambition dès la saison prochaine."

Olivier Frapolli s'est engagé pour deux saisons, plus deux saisons en option en cas de montée en Ligue 2 du Stade lavallois.