Olivier Frapolli rend hommage à Emiliano Sala : "un homme attachant, un footballeur de caractère"

Département Mayenne, France

Le plus grand et le plus heureux des hasards. Voilà comment Olivier Frapolli, à l'époque entraîneur de l'US Orléans, a découvert Emiliano Sala :"j’ai deux filles qui habitent au Haillan, une commune proche de Bordeaux qui abrite le centre d’entraînement des Girondins, et le temps d’un week-end, je suis descendu les retrouver. Je profite de mon passage pour aller voir la réserve du FCGB face à Mont-de- Marsan. Je repère très vite deux joueurs : Maxime Poundjé et un attaquant" raconte-t-il sur le site du FC Nantes.

Souriant, adorable dans la vie et un gros caractère sur le terrain

Le technicien note alors le nom de ce deuxième joueur sur un carnet : Emiliano Sala. Quelques mois plus tard, il le recrutera : "venu pour bousculer nos joueurs confirmés, il a su, à force de travail, prendre sa place dans l’équipe et sur le terrain". L'actuel entraîneur du Stade Lavallois se souvient de sa personnalité en dehors et sur le terrain : "autant la personne était souriante, discrète, adorable dans la vie et très attachante, autant le footballeur montrait beaucoup de caractère. Je ne suis pas du tout étonné de voir ce qu’il a réalisé au FC Nantes".