Olivier Fugen : "En 1997 j'ai fini en slip sur la pelouse et les stadiers voulaient m'évacuer"

France Bleu Azur : 25 ans après quelle est l'image forte qui vous reste en tête de cette finale ?

Olivier Fugen : Quand Vermeulen frappe le dernier penalty et qu'on gagne je cours directement vers le kop et je jette tout ! Je me retrouve en slip et je me fais ceinturer par des stadiers du Parc des Princes qui veulent me sortir du terrain. Ils ne m'avaient pas reconnu. Heureusement un de nos kinés leur explique la situation et me donne un short et une veste pour pouvoir rester sur le terrain et ensuite recevoir le trophée des mains de Jacques Chirac.

Donc le maillot que vous portiez lors de cette finale vous ne savez pas ce qu'il est devenu ?

En fait on en avait deux ce soir-là et j'ai donné les deux mais je revois souvent à l'Allianz Riviera un supporter qui porte justement le maillot que j'avais lors de cette finale. Après coup c'est un peu un regret oui de ne pas en avoir gardé un.

Si je n'étais pas sorti c'était moi le cinquième tireur lors de la séance

Cette finale vous en gardez quel souvenir ? Vous sortez juste avant les prolongations et vous suivez donc la séance de tirs au but comme spectateur...

Ce qu'il faut rappeler c'est que Jean-Philippe Mattio est blessé et c'est donc moi qui doit le remplacer sur cette finale. Mais j'ai une déchirure à la cuisse et je suis incertain jusqu'au dernier moment. Finalement je joue avec un bandage énorme autour de la cuisse et ça tient. Mais avant la prolongation le coach Takac veut faire un changement et sortir Onorati. Sauf que c'est le dernier changement et je me dis que si ça pète en prolongation on va finir à dix alors je demande au coach de me sortir. Mais si j'étais resté jusqu'au bout, c'était moi le cinquième tireur lors de la séance de tirs au but.

Vous auriez pu être le héros de cette finale !

Oui j'y repense de temps en temps à ce dernier tir au but de Vermeulen. Je me dis que j'aurai pu être à sa place. Mais je pense que j'aurais pas mal tremblé !

La grande fête à Nice le lendemain elle reste gravée dans la mémoire également ?

Oui évidemment ! Même si elle a été un peu gâchée par la pluie. Mais c'était formidable de voir ce peuple niçois rassemblé pour nous ! Je me souviens aussi de la soirée après la victoire. Grandiose ! Une grande fête avec tous les partenaires, nos femmes, le maire de l'époque également Monsieur Peyrat... le lendemain on était invité à Téléfoot et on avait un peu de mal à décoller les yeux !

Cette finale on vous en parle tous les jours à Nice ?

25 après j'ai un peu changé mais ceux qui me reconnaissent oui ! C'est une victoire qui a marqué la ville. Pourtant on a été champion de France de D2 en 1994 mais les supporters ont surtout gardé en tête cette Coupe. Et 25 ans après on ressent à nouveau cet engouement. 20.000 Niçois au Stade de France c'est formidable !

On était 20 guerriers !

Quel est le secret d'une finale réussie ? A l'époque vous n'étiez pas favori face à ces Guingampais soutenus par toute la France du foot...

C'est vrai et c'était mieux pour nous. On était dans notre bulle. On avait raté notre saison en championnat et on savait qu'on allait descendre en D2. Du coup on s'est promis de se rattraper avec cette Coupe. Et de voir tout le monde derrière Guingamp ça nous a motivé encore plus ! On était des guerriers. 20 guerriers avec le staff. Avec un seul objectif en tête : ramener cette Coupe à Nice ! Et on n'a rien lâché.

Une finale elle se gagne d'abord avec la tête ?

Oui il faut réussir à se mettre dans une bulle et ne pas subir la pression. Ensuite sur le terrain, je le répète, il faut être un guerrier. Moi quand je revois des images du match, je ne me reconnais pas. J'ai un regard que je ne me connaissais pas !

Votre détermination elle se voit notamment sur le but !

Oui je repense souvent à cette tête que je place et qui nous permet de marquer. Au départ je suis sû que c'est moi qui marque. Et les commentateurs Larqué et Rolland m'attribuent le but ! Je me revois courir partout, j'étais comme un fou ! Bon finalement c'est Salimi qui la dévie. Tant mieux ! J'ai pu courir à nouveau comme un fou après le dernier tir au but de Vermeulen.

Cette finale vous l'évoquez souvent avec vos ex-partenaires ?

Oui on avait un super groupe à l'époque et on savait qu'on allait se séparer puisqu'on descend en D2. Je me souviens du match d'après. On s'était très peu entraîné et on arrive à battre Metz 3-0 alors qu'ils jouaient une qualification en Europe ! On était une bande de copains et j'en revois beaucoup aujourd'hui. Notamment Fred Gioria qui est encore au club.

Justement Fred est prêt à voir un nouveau capitaine lui prendre le flambeau ?

Oui c'est le moment ! On veut voir la photo de Dante avec le trophée à côté de celle de Fred, ça aurait de la gueule !