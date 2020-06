Olivier Giroud, ancien attaquant de Montpellier : "une belle histoire d'amour"

Au micro de Bertrand Queneutte et Geoffrey Dernis, pendant plus de trois quarts d'heure en Facebook Live dans l'émission 100% Paillade, Olivier Giroud s'est confié. L'attaquant de Chelsea a évoqué la reprise en Angleterre, son parcours et l'équipe de France. Mais il est aussi largement revenu sur son passage à Montpellier et son attachement très fort à la ville héraultaise et au club de la famille Nicollin.

Le MHSC, club de coeur !

Olivier Giroud n'a passé que deux ans à Montpellier, mais cette aventure l'a marqué à jamais. Il faut dire qu'il a remporté le titre de champion de France, en 2012. Le MSHC, c'est le club qui l'a révélé, celui dans lequel il a explosé, et grâce auquel il est devenu international.

Une dernière pige à Montpellier ?

Interrogé sur la possibilité de terminer sa carrière à Montpellier, Olivier Giroud a répondu avec sincérité. Difficile, pour l'heure de l'imagine. Impossible de promettre quoi que ce soit.

L'après carrière ?

Olivier Giroud a évoqué son après carrière, à laquelle il pense de plus en plus. L'attaquant français ne sait pas encore ce qu'il souhaite faire avec précision, mais il veut rester dans le football.

Le titre de 2012

Au cours de "l'interview photos", Olivier Giroud a commenté un cliché où il apparaît perché sur le toit du bus héraultais, lors de la célébration du titre de 2012, place de la Comédie, à Montpellier.

Son arrivée à Montpellier

Meilleur buteur de Ligue 2 et meilleur joueur du championnat, avec Tours, à l'issue de la saison 2009/2010, Olivier Giroud est à l'époque très convoité, notamment par le Celtic Glasgow qui lui offre un juteux contrat. Pourtant, il dit non à l'Ecosse et atterri finalement à Montpellier. Trois raisons l'ont convaincu. Un coup de fil de Louis Nicollin, mais pas que.

Coupe du Monde, Ligue 1, Europa League : le plus inattendu ?

Olivier Giroud possède un très beau palmarès : champion de France, champion du monde, vainqueur de la Ligue Europa, quatre fois vainqueur de la Coupe d'Angleterre, avec Chelsea (1) et Arsenal (3). De tous ces trophées, lequel a été le plus difficile et le plus inattendu ? Réponse de l'ancien pailladin.

Son premier but avec Montpellier

Interrogé par un supporter sur son premier but inscrit avec Montpellier, dès sa première apparition officielle, en match qualificatif pour la coupe d'Europe, Olivier Giroud a expliqué qu'il s'agit de l'une de ses plus belles réalisations sous le maillot pailladin. C'était en juillet 2010, face aux hongrois de Gyor.

