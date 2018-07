Froges, France

À l'automne, le stade de la petite commune d'à peine 3000 âmes portera son nom. "On avait des difficultés financières pour rénover les vestiaires, raconte Francis Martinez, l'un des premiers éducateurs d'Olivier Giroud, également élu à la mairie. Il a participé à acheter les cages et autres, pour plus de 10.000€, c'est lui qui a tenu à investir dans ce club. Il est généreux, et c'est un super gars". La "fierté du pays", le "gamin du coin", les Frogiens ne jurent que par l'avant-centre de l'équipe de France.

"Ce qui nous plait le plus, c'est qu'il n'a pas pris une tête comme une courge. Il est humble, simple" — Michel Perez, le premier entraîneur d'Olivier Giroud

Dès ses six ans, le "petit Olive" comme l'appelle Francis Martinez fréquente le FOC Froges. "Je l'ai eu un an, ou un an et demi, se souvient Michel Perez, son tout premier entraîneur. Après on l'a fait passer en équipe supérieure, il avait déjà une belle frappe de balle". Il plaçait "des lucarnes de 25 mètres" déjà chez les jeunes, rajoute Francis Martinez. Et cette caractéristique qui l'a rendu indispensable au sélectionneur Didier Deschamps lors de ce mondial : "toujours l'envie de jouer, il avait toujours envie de jouer ce gamin !"

"L'équipe de France d'aujourd'hui c'est une famille. C'est ce que nous on était à Froges à l'époque. Et je pense qu'il doit retrouver un peu de ses racines avec les Bleus" — Francis Martinez, l'un des premiers éducateurs d'Olivier Giroud

"J'ai toujours en tête sa petite bouille moi, quand il venait taper dans le ballon, se souvient Francis Martinez. Quand je le revois, je lui dit 'Olive, t'as beau avoir la barbe, mais moi j'ai toujours la petite bouille du petit joueur (...) tu resteras pour moi toujours le petit Olivier' (rires)". Et son "petit Olive", on y touche pas ! "Même s'il n'a pas marqué, tous les gens qui connaissent le football voient à quel point il a été présent et efficace pour l'équipe".

En 2012, Olivier Giroud alors meilleur buteur de Ligue 1 avec Montpellier, était de retour dans son premier club de Froges © Maxppp - PHOTOPQR/LE DAUPHINE

Presque tous les étés, Olivier Giroud rentre à Froges, et cette année, il ne manquera pas à la tradition. "Dès le début de ses vacances, on se verra à Froges au cours d'un petit entraînement, et on à prévu de fêter ça (le titre de champion du monde) entre nous" dit Francis Martinez. Dimanche soir, tous les "vétérans de Froges étaient réunis" devant la télé, "champagne, rosé et ricard" sur la table, ils ont célébré le titre de champion du monde du "petit Olive", mais ils attendront demain (lundi) pour lui envoyer un message : "son téléphone doit chauffer ce soir !"