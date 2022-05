Olivier Giroud "J'aimerai un jour que mes enfants jouent dans un club qui a les valeurs du MHSC"

Vous l'avez vécu ce mercredi en direct toute la journée sur France Bleu Hérault Hier, on célébrait à Montpellier les 10 ans du titre de champion de France de football du Montpellier Hérault. Une grande fête sur l'esplanade du Peyrou. Les anciens joueurs, les nouveaux joueurs, ceux qui n'avaient pas 12 ans en 2012, les dirigeants, les supporters, tout le monde est venu témoigner de son émotion en repensant à cette immense saison et à la fête qui a suivi après ce titre, le seul décroché par le club de Montpellier de toute son histoire.

Et parmi les invités de marque, l'international Olivier Giroud en direct et en vidéo depuis Milan où il évolue aujourd'hui. Il a pris le temps de venir témoigner de son passage au MHSC, un club qui reste à jamais dans son cœur.

"A chaque fois que je revois des images de 2012 j'en ai la chaire de poule"

"On est lié à vie avec ce titre de 2012. Que ça soit les joueurs, le staff, la direction du club, j'ai aussi une petite pensée pour Loulou qui me manque énormément. Mais évidemment, tout ce peuple, tous ses supporteurs, cette ville qui était en ébullition en 2012, j'ai oublié pas, je n'oublie pas. Et à chaque fois que je revois des images , j'en ai la chair de poule, ces images de bonheur partagé tous ensemble, c'est un réel plaisir et une fierté. Tout ce qu'on a accompli tous ensemble cette saison là est extraordinaire, au sens propre du terme, il ne faut pas l'oublier. On n'était pas une équipe taillée pour ça. On était une bande de potes un peu insouciants et on ne se posait pas de questions, on calculait rien. Et c'était vraiment que du bonheur de partager ces moments simples, authentiques"

"J'ai toujours dit que si je revenait en France, ce serait à Montpellier"

Alors reverra t-on un jour Olivier Giroud à Montpellier ? L'attaquant de l'équipe de France n'a pas fermé la porte, il a tout cas très envie de revoir ses amis de Montpellier.

"Je suis très déçu de ne pas pouvoir être parmi vous. Ça fait un moment que j'espère revoir les mecs. C'est super qu'on ait pu reprendre contact comme ça, mais j'espère sincèrement qu'on puisse organiser un truc tous ensemble. Après, pour ce qui est du ballon, du foot, revenir en France n'est toujours pas encore à court terme ma priorité. Mais j'ai toujours dit que si je revenais en France, ce serait Montpellier. Maintenant, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce n'est pas mon objectif de revenir en France tout de suite. "

"J'essaie de transmettre à mes enfants des valeurs de fraternité et d'altruisme, que j'ai apprises à Montpellier"

Olivier Giroud a trois enfants, dont deux garçons de 4 et 6 ans qui jouent déjà au football Il serait ravi qu'ils puissent un jour intégrer le club de formation de Montpellier.

"Mes enfants feront ce qu'ils veulent, mais ils sont assez férus de ballon rond. Pour moi, le plus important, c'est qu'ils soient épanouis. Je pense qu'un club comme La Paillade, avec sa formation extraordinaire et qui a sorti tant de joueurs et surtout de bons mecs, c'est important pour le côté terrain footballistique mais pas seulement. On est une bande de frères d'armes, de potes. Et c'est cette notion de fraternité et de prendre du plaisir et de faire les efforts les uns pour les autres, de générosité et d'altruisme qui est importante. C'est ce qui nous caractérisait et c'est des valeurs que j'essaie de transmettre à mes enfants."

Olivier Giroud pourrait emporter le titre de champion d'Italie avec le Milan AC.