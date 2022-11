Coupe du monde : Olivier Giroud, meilleur buteur des Bleus, ses cinq buts les plus mémorables

Tous les regards étaient braqués sur lui, il ne s'est pas défilé. Olivier Giroud a inscrit ce mardi 22 novembre un doublé en Coupe du monde face à l'Australie. Avec ces deux nouveaux buts, celui qui a démarré le football à Froges (Isère), à l'Est de Grenoble, a donc marqué 51 fois avec les Bleus, égalant ainsi le record de Thierry Henry. Ces buts sont marqués pour la plupart de la tête, ainsi qu'en reprise de centres adressés par ses coéquipiers. France Bleu vous a sélectionné les cinq buts à retenir du footballeur âgé de 36 ans.

ⓘ Publicité

1. Son tout premier but en bleu

29 février 2012. Après deux matchs comme remplaçant, en novembre 2011, Olivier Giroud connait sa première titularisation face à l'Allemagne en match amical. Au Weserstadion de Brême, l'Isérois fête donc sa 3e sélection au sein d'une équipe de France qui reste sur 17 matchs sans défaite. C'est lui qui ouvre le score à la 21e minute sur un contre mené par Mathieu Debuchy et conclu du plat du pied gauche par Olivier Giroud. Les Français s'imposent finalement 2 buts à 1, Giroud et ses partenaires font le plein de confiance à 100 jours de l'Euro 2012.

2. Le plus décisif

16 octobre 2012. La France se déplace en Espagne en phase éliminatoire pour la Coupe du monde 2014 au Brésil. Sur le terrain des champions du monde et double champions d'Europe en titre, les Bleus sont menés 1 à 0 lorsque Didier Deschamps, sélectionneur depuis trois mois, fait rentrer Olivier Giroud à la place de Karim Benzema, on joue alors la 87e minute de jeu. À la 93e minute, les Français se lancent dans un ultime rush. Franck Ribéry adresse un centre qui trouve la tête d'Olivier Giroud qui offre l'égalisation aux Bleus et inscrit son deuxième but international.

3. Le plus spectaculaire

9 juin 2017. Au rang des plus beaux buts, difficile d'égaler le mémorable "coup du scorpion" d'Olivier Giroud la même année avec son club d'Arsenal. Mais Olivier Giroud s'est quand même fendu de quelques buts splendides en Equipe de France. Ce jour-là, la France se déplace en Suède pour les éliminatoires de la Coupe du Monde en Russie. À la 37e minute, l'Isérois ouvre le score. Sur un centre de Dimitri Payet, Raphaël Varane détourne vers Olivier Giroud qui contrôle et reprend d'un sublime extérieur du pied gauche. Avec l'effet, le cuir vient se loger directement dans la lucarne opposée.

4. Le plus symbolique

20 juin 2014. Dans le groupe E de la Coupe du monde au Brésil, les Bleus affrontent le voisin suisse après une victoire 3-0 contre le Honduras. Dès la 17e minute, Olivier Giroud au second poteau reprend de la tête un corner tiré par Mathieu Valbuena. La balle fini dans la lucarne et l'Isérois inscrit le 100e but de l'équipe de France en Coupe du monde. Dans un match complètement débridé, les Bleus l'emportent 5-2 après avoir mené 5-0. Ils auraient même pu l'emporter 6 buts à 2 mais l'arbitre siffle la fin du match alors que Moussa Sissoko adresse une passe décisive à Karim Benzema pour une dernière frappe qui finit au fond des filets helvètes.

5. Le but du record

22 novembre 2022. La France aborde cette Coupe du Monde au Qatar avec le lourd maillot de tenant du titre, trop lourd en ce début de siècle pour toutes les équipes européennes championnes en titre. Face à l'Australie pour débuter, les Bleus sont menés après dix minutes de jeu mais n'abdiquent pas. Après avoir égalisé, Adrien Rabiot adresse un centre à Olivier Giroud qui marque son 50e but. Le 51e suit en deuxième mi-temps sur un centre Kylian Mbappe, lui aussi buteur trois minutes plus tôt. Une tête rageuse, décidément le geste signature d'Olivier Giroud, qui lui permet de rejoindre Thierry Henry au rang de meilleur buteur des Bleus.

Olivier Giroud a inscrit avec les Bleus son 51e but de la tête, un geste dont il s'est fait le spécialiste et qui lui permet de rejoindre Thierry Henry comme meilleur buteur de l'équipe de France. © Maxppp - Li Ming