Olivier Giroud rappelé par Didier Deschamps, le buteur rêve du mondial

Alors qu'il est ultra performant avec le Milan AC et que plusieurs internationaux dont Karim Benzema sont blessés, Olivier Giroud a logiquement été appelé par Didier Deschamps pour les deux prochains matchs des Bleus. L'ancien montpelliérain peut continuer à rêver du mondial, en fin d'année.

Auteur de trois buts et une passe décisive en six matchs de Serie A, ainsi que d'une réalisation en deux matchs de Ligue des Champions, Olivier Giroud effectue un début de saison fracassant, avec le Milan AC. Difficile pour lui de faire mieux, et pour Didier Deschamps de ne pas le convoquer. D'autant que le technicien français ne peut compter sur Karim Benzema, blessé.

L'attaquant aux 112 sélections a donc de nouveau été appelé, ce jeudi, pour les deux matchs de la France dans la Ligue des Nations, face à l'Autriche, le jeudi 22 septembre, puis contre le Danemark, trois jours plus tard.

L'occasion pour l'ancien pailladin de grapiller encore du terrain sur Thierry Henry, lui qui n'est plus qu'à trois unités de son record de buts en Bleus (51). Mais la possibilité, surtout, de marquer encore des points et de convaincre le sélectionneur de l'emmener avec lui au Qatar, pour la prochaine Coupe du Monde (21 novembre - 18 décembre).

Rien n'est moins sûr, cependant. Les deux buts marqués par l'homme de 35 ans face à l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire, en mars dernier, n'avait en effet pas suffi aux yeux de Didier Deschamps, qui ne l'avait pas convoqué lors du dernier rassemblement au mois de juin.