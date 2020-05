Olivier Létang au TFC, une piste réaliste

Alors que le TFC vient d'être relégué en Ligue 2, Olivier Létang pourrait être intéressé pour reprendre le club. Une piste très réaliste quand on regarde la carrière et le profil de celui qui a présidé le Stade Rennais entre 2017 et 2020 qui a aussi été directeur sportif au PSG de 2012 à 2017.

Pourquoi Olivier Létang voudrait du TFC ? "Parce qu'il y a un challenge, répond François Rauzy journaliste à France Bleu Armorique. C'est quand même un club historique de Ligue 1, certes qui part de la division d'en dessous mais qui est installé dans une grande ville où il y a des choses à développer. Et même s'il y a un concurrent très fort avec le Stade Toulousain."

C'est tout le défi qui attend le successeur de l'actuel président Olivier Sadran. Il faut réussir à exister à côté du rugby et de la ferveur pour les rugbymen du Stade Toulousain. Selon François Rauzy, c'est précisément ce qui intéresse Olivier Létang : "Justement, _il faut ramener le TFC au plus haut niveau, ramener aussi du monde au Stadium_, re-professionnaliser cette structure, notamment au niveau du recrutement."

Olivier Létang est décrit comme quelqu'un qui ne tient pas en place et qui a envie de retrouver quelque chose rapidement, lui qui est parti en février 2020 du Stade Rennais. Il aurait envie de travailler en France, avec comme meilleur argument son CV puisqu'il est passé par le PSG et le Stade de Reims.