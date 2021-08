Olivier Létang se confie avant de retrouver Christophe Galtier

S.C: Olivier Létang, bonjour, est ce que vous êtes un président en pleine forme?

O.L : Non, ça dépend pourquoi, en pleine forme physiquement, non. Je n'ai pas fait assez de sport pendant ces neuf derniers mois, donc je ne suis pas en forme physique. J'ai beaucoup de travail, oui, mais ça, c'est normal.

S.C : Vous avez pris des vacances?

O.L : Je suis parti cinq jours. On est dans un métier dans lequel il n'est pas possible de couper. Mais pour moi, ce n'est pas une découverte et une nouveauté. Ça fait à peu près vingt ans que ça dure.

S.C: Devenir président du LOSC, c'est une pression énorme ?

O.L : Pour moi, ce n'est pas une pression, c'est une responsabilité. C'est totalement différent. Je rappelle à mes équipes que nous devons prendre soin du LOSC. Le club ne nous appartient pas. Le club, il était là avant, il sera là après. J'avais dit en arrivant que je voulais qu'on garde une dynamique sportive forte et qu'on remette une stabilité économique au club. C'est pour moi important parce qu'on ne peut pas avoir un club qui se retrouve dans une situation économique difficile.

S.C : Le début de saison a notamment été marqué par cette victoire dans le Trophée des champions. Ce qui est important c'est que vous avez conservé cette colonne vertébrale et vous avez conservé ces joueurs cadres et donc l'état d'esprit incarné notamment par José Fonte?

O.L : C'était pour moi très important de garder José, qui est un formidable professionnel et qui est un homme extraordinaire. On travaille beaucoup, beaucoup sur cette mentalité là, sur ces valeurs là, sur cette culture et on sait très bien que l'on n'a pas une marge qui est très importante. Il faut garder les pieds sur terre. Il faut garder nos valeurs qui correspondent bien avec celles du Nord. Et ces valeurs sont pour nous essentiel si on veut continuer à exister.

S.C : L'objectif, vous l'avez rappelé en début de saison, ce serait d'aller chercher une nouvelle qualification européenne ?

O.L : Le LOSC doit se qualifier tous les ans pour une compétition européenne. C'est de l'ambition, mais c'est aussi beaucoup d'humilité. On est en compétition avec des clubs qui sont très forts. Je ne parle même pas du Paris Saint-Germain, qui sera bien évidemment le grandissime favori de cette de cette édition 2021 2022. Derrière, il y a un certain nombre de clubs qui sont en compétition, que ce soit l'Olympique Lyonnais, que ce soit l'Olympique de Marseille, que ce soit l'AS Monaco. On peut rajouter Nice et le Stade Rennais. Nous ne sommes pas sous pression pendant ce mercato

Nous sommes sereins aujourd'hui.

S.C : Depuis, depuis des mois, on nous dit que le LOSC est en difficulté financière. Aujourd'hui, est ce que vous êtes dans l'obligation de vendre des joueurs ? Est ce que vous avez besoin de 10, 20, 30 ou 40 millions d'euros?

O.L : Aujourd'hui nous sommes dans une position sereine. Nous avons une obligation de vendre, mais nous avons déjà vendu ( Lille a vendu notamment Maignan Soumaré et Araujo). Il y a un décalage entre le niveau de charge et le niveau de revenu parce qu'on ne vend pas les joueurs pour se faire plaisir, bien évidemment. Il faut effectivement redonner au club une stabilité économique. On a géré très tôt les dossiers de Maignan et Soumaré pour s'enlever de la pression. Certains journalistes me soutenaient mordicus qu'il fallait vendre pour 80 millions. Mais vous n'avez pas les chiffres, vous ne savez pas exactement ce qu'il en est.

S.C : Vous n'êtes pas obligé de vendre aujourd'hui ?

O.L : On n'est pas sous pression. D'ailleurs, la décision de la DNCG, pour la première fois depuis trois ou quatre ans, de dire OK, pas de problème avec le LOSC. Ce qui démontre encore une fois que nous sommes des gens sérieux et que nous respectons nos engagements.

Christophe Galtier ne m'a jamais parlé d'un départ avant le 25 mai

S.C : Jocelyn Gourvennec a remplacé Christophe Galtier sur le banc. Vous avez dit que vous n'avez consulté que quatre coachs. Qui étaient les trois autres ?

O.L : Je le dirais peut être dans mes mémoires (avec un grand sourire)

S.C : on a parlé de Blanc, de Ranieri, de Vieira?

O.L : Je l'ai dit, je le dirai dans mes mémoires (sourire). Mais je ne crois pas en l'homme providentiel. Même les plus grands entraîneurs, s'ils n'ont pas une organisation autour d'eux, s'il n'y a pas une structure, s'il n'y a pas un club fort, les entraîneurs se retrouvent en difficulté. Jocelyn a beaucoup, beaucoup de qualités.

S.C : le week-end prochain, ce sera l'heure des grandes retrouvailles avec Christophe Galtier. Il est parti à Nice. Vous avez obtenu une indemnité de départ. A priori, Christophe Galtier a mal vécu les choses. Quand il parle de vous, il ne prononce pas votre nom ?

O.L : Je trouve que la polémique est stérile et surtout je n'ai pas envie de rentrer dedans. Mais j'ai toujours été très clair avec Christophe. Vous reprendrez l'interview réalisée sur RMC le lundi 24 mai parce que j'ai lu que Christophe m'avait informé avant de son départ, réécoutez cette interview, Christophe dit clairement qu'il n'y a aucune décision de prise. Christophe m'a informé de son départ le mardi 25 mai. Jamais Christophe Galtier ne m'a informé avant la fin de saison de ses envies de départ.

S.C : Pas avant ?

O.L : Jamais, jamais. Mais encore une fois, je ne suis pas là pour polémiquer du tout. J'ai été très clair avec lui et à aucun moment, il ne me l'a dit avant et je lui ai toujours dit qu'il était sous contrat, qu'il était un très bon entraîneur, et que c'était un préjudice pour le LOSC. Donc il ne pourrait pas partir gratuitement. Je n'ai fait que défendre les intérêts du LOSC.

S.C : Combien d'abonnés avez-vous aujourd'hui ? Combien de spectateurs sont attendus pour la venue de Nice?

O.L : On est un petit peu plus de 20.000 abonnés aujourd'hui. Pour Nice la jauge est de 50 000. Donc, on espère qu'on aura un maximum de Lillois avec nous.