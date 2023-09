Olivier Pickeu : "Après 16 semaines de travail, Jean-Marc a en sa possession le groupe qu'il souhaitait"

Quelques heures après la fermeture de la période des transferts, le président du SM Caen Olivier Pickeu est venu ce samedi sur France Bleu débriefer et expliquer le Mercato du club de Foot Normand.

France Bleu : Votre entraîneur Jean-Marc Furlan estimait que les renforts d'un milieu défensif et d'attaquant étaient indispensables. Vous avez fait signer Mickaël Le Bihan. Vous faites revenir Hianga'a Mbock en prêt. Êtes vous satisfait de ce mercato?

Olivier Pickeu : Ecoutez, d'abord, je suis satisfait du début de saison, évidemment. Et je voudrais féliciter évidemment le coach et son staff pour le travail qu'ils réalisent depuis le début de saison mais également Yohan Eudeline (Le directeur sportif) et la cellule de recrutement pour le travail qui a été réalisé. Hier (Vendredi), dans les dernières minutes, on a réussi à obtenir le prêt de Hianga'a. C'était un choix important que nous avions avec quelqu'un qui connaît bien le club et la maison pour avoir travaillé avec nous l'année dernière. Et un souhait évidemment de Jean-Marc (Furlan). Et puis on ne présente plus Michael Le Bihan, qui connaît bien la division, qui marque des buts.

C'est un enjeu qui passe peut-être comme moins important avec l'émergence d'Alex Mendy. Mais je pense que c'est important d'avoir aussi quelqu'un à ses côtés, capable de marquer des buts et de nous apporter quelque chose de nouveau dans cette saison.

France Beu : On parlait des arrivées. Il y a aussi les départs et celui un peu surprise de Hugo Vandermersch, un latéral. Est ce que le SM Caen n'a pas été obligé de faire une petite prise de risque quand même sur différents postes pour pouvoir apporter les renforts de ce que souhaitait Jean-Marc Furlan?

Olivier Pickeu : il y avait un enjeu économique, évidemment. Je l'avais dit en début de saison pour équilibrer cette masse salariale. Mais il y avait surtout le projet que souhaitait Hugo. Nous voulions le conserver. Il avait comme objectif de partir en Allemagne, comme plan de carrière. Cette opportunité est arrivée à quelques heures de la fin du mercato. On a réfléchi évidemment, Hugo avait envie de tenter. C'est un prêt sec donc on ne s'engage pas sur du long terme. Il va aller prendre cette expérience. Et à la question de savoir qui peut jouer latéral droite, on a la chance d'avoir Ali Abdi pour le moment avant qu'il ne parte à la CAN. Il est capable de jouer aussi à droite. Emmanuel Ntim a joué l'année dernière sur ce poste à plusieurs reprises, Alexandre Coeff est capable de dépanner également. On s'est donc dit OK, on va laisser partir Hugo qui pour le moment faisait des rentrées plutôt latéral gauche. Dans le cadre du projet, on a un jeune joueur , Diabé Bolumbu, qui continue à progresser. Et ça permettra peut être Diabé de prendre du temps de jeu. C'est donc un équilibre et une décision collégiale positive que nous avons pu prise en dernière minute.

France Bleu : Dans ce mercato, vous avez prolongé Alexandre Mendy et conservé Tidiam Gomis qui était sollicité. Le déficit du club est en en général compris entre 4 à 6 millions d'euros. C'est comblé en général par des gros transferts.. Il n'y en a pas eu cette année. Est-ce que le SM Caen prend un petit risque financier pour pouvoir accompagner le projet sportif de Jean-Marc Furlan?

Olivier Pickeu : Merci pour cette question, parce qu'elle est fondamental pour moi dans la construction de ce mercato. Pour répondre aux attentes du Coach, Il faut avoir une gouvernance forte. Il y a des actionnaires capables de prendre des risques dans le cadre d'une saison à préparer. Je dois souligner le travail d**'Oaktree** et évidemment de Pierre-Antoine Capton pendant cette période du mercato. Ils ont pu appuyer les décisions sportives que nous voulions prendre. Evidemment, garder avec nous Alex Mendy alors qu'il était sollicité avec une rentrée significative et puis surtout Tidiam Gomis qui a été sollicité par le Bayer Leverkusen et qui aurait permis certainement, d'un point de vue financier, nous nous mettre dans une autre situation. Mais on a pris le choix de conserver nos produits, de garder cet équilibre...

France Bleu : On parle d'une offre de 4 millions et demi d'euros pour Tidiam Gomis?

Olivier Pickeu : C'est même bien supérieur avec les bonus. Je pense que ce n'est pas terminé bien évidemment. Le Bayer - et pas simplement le Bayer - va continuer à suivre Tidiam. Il est là avec l'équipe. La question que j'avais à lui poser, c'est de savoir si, après cette déception de ne pas partir à Leverkusen, il était prêt à continuer à relever le défi avec le stade Malherbe. C'est ça qui était fondamental. Il est là, il a envie de jouer. Je suis certain qu'avec ses qualités, les clubs vont continuer à le suivre. Et certainement le Bayer va revenir à la charge à Noël ou cet été. C'est donc un risque évidemment que les actionnaires ont pris en décidant de nous écouter et de valider la demande que je leur ai faite. Je les en remercie encore.

France Bleu : Au mercato d'hiver, il n'y aura pas besoin de vendre un joueur pour équilibrer le budget?

Olivier Pickeu : Non, maintenant, on est parti jusqu'à une clôture au 30 juin et on aura une saison à réaliser, un mercato d'hiver qui va être là. Depuis hier soir (vendredi), 23 h, je dirais que cette première partie de mercato -même si elle n'est pas complètement terminée parce que le marché international est encore ouvert pour les départs et on peut se retrouver encore avec un départ comme Caleb Zady Séry d'ici la fin du mois de septembre. On va se concentrer avec ce groupe jusqu'à la trêve et continuer à essayer de prendre des points et apporter beaucoup de plaisir à nos supporters. Et après, on verra comment on passera cette phase là. Mais on n'est pas dans une idée de vendre à Noël. On est dans l'idée de faire une bonne saison et de voir comment nos joueurs qui sont sous contrat aujourd'hui et sollicités continuent leur progression et donc, de mon point de vue, continuent à être économiquement un atout pour le Stade Malherbe.

France Bleu : Autre question économique , en cas de transfert d'Alexandre Mendy, une partie de la somme sera-t-elle reversée en intéressement aux Girondins de Bordeaux?

Olivier Pickeu : Oui, il y avait un pourcentage pour les Girondins de l'ordre de 25 %. Je l'avais récupérée libre, si vous vous souvenez, des Girondins. Et dans la contrepartie financière d'un transfert libre, il y avait un pourcentage qui leur aurait été reversé. Donc je suis désolé. La décision était de garder Alexandre et puis surtout la volonté d'Alexandre est de rester dans le projet. Je crois que c'est exceptionnel dans une situation où tous les joueurs ont plutôt envie de voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Il a démontré un attachement incroyable au Stade Malherbe. Et évidemment, ça, ça me remplit de joie. Mais pas seulement le président que je suis mais tous les amoureux du club.

France Bleu : Question sur les jeunes parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes ici. On parle de Tidiam Gomis, mais aussi de Mohamed Hafid qui a fait sa première apparition dans le groupe cette saison à Laval. Est ce que vous poussez un petit peu pour que ces joueurs soient un peu plus visible?

Olivier Pickeu : On m'a dit que Jean-Marc Furlan ne fait pas jouer les jeunes, alors je crois que c'est un faux débat. Un coach fait jouer des bons joueurs et je ne pense pas qu'un coach se prive d'un joueur de qualité alors qu'il est jeune. C'était une discussion que j'ai eue évidemment avec Jean-Marc en arrivant, en disant : " Écoute, il y a une génération 2004-2006 très intéressante chez nous, qui a fait cette finale de Gambardella avec des joueurs qui ont un vrai potentiel. Vois-les et tu nous dira si effectivement, ils correspondent à ce qu'on a imaginé et ce que tu imagines d'un groupe compétitif. Et il les a tous validé. Évidemment, pour moi, ça correspond exactement au projet que je veux mettre en place : continuer à former, à post-former et avoir des joueurs qui sont capables de jouer pour un club comme le Stade Malherbe. Pour Jean-Marc, il n'y a plus de questions aujourd'hui. Il les fait jouer. Donc on ne me dira plus et on ne lui dira plus "Ecoute, tu n'aimes pas les jeunes." Non, il les aime et maintenant ils doivent le rendre aussi sur le terrain. Et Pour le moment, ils le font très bien.

France Bleu : On a l'impression que le Mercato devient de plus en plus une machine à laver, que cela ne s'arrête jamais, que ça se termine vraiment au tout dernier moment avec les réseaux numériques, les différents contrats et les différents marchés entre l'étranger et la France et que ça devient de plus en plus ardu?

Olivier Pickeu : Oui, il faut être prêt mentalement à répondre aux sollicitations, à travailler dans la longueur. C'est un vrai marathon parce que la saison se termine au mois de mai. On est au mois de septembre et on vient de se dire que c'est terminé pour le mercato. Et je dois vous dire que ce n'est pas terminé aujourd'hui avec le Qatar, l'Arabie Saoudite, le Portugal, la Belgique, la Grèce, la Turquie pour ne citer qu'eux n'ont pas encore fermé leur marché et donc sont encore capables de nous solliciter des joueurs dans le sens des départs. Donc il faut continuer à être attentifs. Je ne vous cache pas que j'aimerais que ça s'arrête. Le championnat a commencé mais c'est la règle, donc il faut s'adapter et il faut être prêt. Ce que je ressens, c'est que aujourd'hui, après seize semaines de travail, le groupe que souhaitait Jean-Marc est en sa possession et les joueurs ont envie de porter les couleurs du Stade Malherbe.