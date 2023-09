Olivier Pickeu dans Allo Malherbe : la défaite face à Saint-Etienne ? "On est déjà passé à autre chose"

C'est depuis le studio de France Bleu à la Foire internationale de Caen que s'est exceptionnellement déroulé ce lundi 18 septembre le 7ème numéro d'Allo Malherbe de la saison. Une émission en public, présentée par Olivier Duc avec Esteban Pinel de France Bleu et Aline Chatel de Sport à Caen où Olivier Pickeu a offert, pour l'occasion un maillot du club floqué France Bleu avec le numéro 14. Un joli geste pour remercier la radio de permettre à celles et ceux qui ne peuvent pas venir au stade de suivre les rencontres de leur club de coeur.

ⓘ Publicité

Cette fois-ci, Olivier Pickeu est resté zen malgré un arbitrage litigieux

Actualité oblige, Olivier Pickeu est revenu sur l'arbitrage contesté du match Caen Saint-Etienne qui s'est soldé par la défaite des caennais (1/2) samedi après midi. Contrairement à ce qui s'était passé dans des circonstances similaires il y a deux ans à domicile face à Dijon, Olivier Pickeu a cette fois-ci gardé son calme : "je me suis souvenu de mon comportement à l'encontre de l'arbitre Gaël Angoula et ce n'est pas l'image qui j'ai envie de renvoyer en tant que président du SMC. Les pas depuis la tribune jusqu'au terrain m'ont permis d'analyser. Evidemment, j'ai eu beaucoup de ressentiment, c'était un peu complexe, mais je suis allé saluer les arbitres et on va se concentrer sur le prochain match. Il y a eu beaucoup de frustration mais c'était une soirée spectaculaire avec plus de 20 000 personnes dans le stade et une ambiance incroyable encore une fois. Et puis une affiche, parce que recevoir Saint-Etienne c'est toujours un événement. Alors évidemment il y a eu de la frustration parce que les situations arbitrales ne nous ont pas été favorables. Mais on est déjà passé à autre chose pour se concentrer sur le match de Grenoble qui va être un match également très important." On n'oublie pas, tout de même, que Les Verts ont décroché là leur sixième pénalty depuis le début de saison...

Olivier Pickeu a répondu aux questions des journalistes et des auditeurs durant près d'une heure © Radio France - Julien Corbière

"Quand je suis parti, j'ai dit que je deviendrai supporter du Stade Malherbe de Caen" - Anthony Gonçalves

Allo Malherbe a également été l'occasion d'un échange chaleureux entre l'ancien malherbiste Anthony Gonçalves et Olivier Pickeu. Le milieu de terrain, aujourd'hui leader de Ligue 2 avec Laval, a rappelé "l'estime" qu'il a pour le président des Rouge et Bleu. "Je serai toujours là pour vous" a-t-il rajouté, avant de glisser "je souhaite le meilleur à chaque fois au Stade Malherbe, sauf lorsqu'il joue contre nous ! Mais je prends toujours énormément de plaisir à parler de Malherbe parce que c'est un club qui, quand on y passe, forcément, on y reste attaché. Quand je suis parti, j'ai dit que je deviendrai supporter du Stade Malherbe de Caen. J'ai regardé le match dans ma chambre d'hôtel face à Saint-Etienne. Je peux vous dire que j'étais vraiment pour pour Malherbe et ça s'est ressenti en sautant sur le lit, sur quelques décisions un peu bizarres !"

"Stéphane Moulin m'a envoyé un joli message pour le début de saison" - Olivier Pickeu

L'émission a été l'occasion d'aborder d'autres sujets? A la question : quelles sont vos relations avec l'ancien entraîneur Stéphane Moulin ? Olivier Pickeu a répondu : "Stéphane m'a envoyé un joli message pour le début de saison et le premier match contre le Paris FC. Je lui ai répondu, j'étais ravi de le lire avant de commencer le championnat."

Autre interrogation, Serge Le Dizet, l'ancien adjoint de Stéphane Moulin est il toujours salarié du SMC ? Réponse : "non, il n'est plus salarié du club depuis le mois de juillet ou août. On a trouvé le meilleur accord pour pour se quitter dans les meilleures conditions."

Enfin, concernant concernant le remplacement du fonds d'investissement américain Oaktree qui détient 80 % du capital et souhaite se retirer, où en est-on ? Olivier Pickeu au micro : "je me suis fixé un objectif, c'est de laisser et de faire confiance à Pierre-Antoine Capton (président du conseil de surveillance) et Oaktree pour trouver le meilleur actionnaire capable de continuer à faire progresser ce club. Je m'occupe de l'opérationnel, d'essayer pendant cette période où ils doivent travailler à l'avenir, de m'occuper du présent et évidemment en voyant le stade plein comme ça. J'espère que je les mets dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir négocier et trouver l'homme idoine qui viendra continuer à faire progresser ce magnifique club."

En attendant, le prochain match opposera le Stade Malherbe à Grenoble le 26 septembre prochain. Avec, on l'espère, une victoire à suivre... sur France Bleu, bien sûr !